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Знижують тиск та захищають від хвороб: 10 продуктів, які містять коензим Q10

Понеділок 03 березня 2025 13:45
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Знижують тиск та захищають від хвороб: 10 продуктів, які містять коензим Q10 Чим корисний коензим Q10 для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коензим Q10, відомий також як убіхінон, є потужним антиоксидантом, який підтримує енергетичний обмін в клітинах та зміцнює серце. Цей важливий компонент міститься в продуктах, які є майже у кожному холодильнику.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про необхідну добову норму коензиму Q10.

Чим корисний

За словами дієтолога Наталії Самойленко, убіхінон має великий вплив на серцево-судинну систему - від зниження поганого холестерину до регуляції артеріального тиску.

Він також могутній антиоксидант - запобігає процесам пов'язаним з запаленнями і запобігає розвитку таких хвороб як онкологічні стани.

Коензим Q10 допомагає клітинам виробляти енергію, підтримуючи роботу мітохондрій, що є основним джерелом енергії для організму. Це особливо важливо для серця та м’язів.

Оскільки мікроелемент бере участь у виробництві енергії для серцевого м’яза, він допомагає поліпшити його функцію та знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія і серцева недостатність.

До того ж коензим сприяє зменшенню видимих ознак старіння, таких як зморшки, завдяки своїй здатності боротися з окислювальним стресом і стимулювати вироблення колагену. Він сприяє зміцненню імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями.

Коензим Q10 може мати позитивний вплив на мозкову діяльність, полегшуючи симптоми захворювань, таких як хвороба Паркінсона.

Завдяки цим властивостям коензим Q10 важливий для загального здоров’я і добре впливає на різні органи та системи організму.

В яких продуктах міститься

Мікроелемент є в таких продуктах харчування:

  • яловичина
  • оселедець маринований
  • курятина
  • тофу
  • авокадо
  • кунжут
  • фісташки
  • броколі
  • цвітна капуста
  • апельсини

Добова норма коензиму Q10 залежить від віку, стану здоров’я та конкретних потреб організму. Однак середньою рекомендованою дозою для дорослих є - 30-200 мг на день.

Ця кількість допомагає підтримувати здоров’я серця, покращувати енергетичний обмін і має антиоксидантну дію.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт WebMD.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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