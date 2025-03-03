Знижують тиск та захищають від хвороб: 10 продуктів, які містять коензим Q10

Коензим Q10, відомий також як убіхінон, є потужним антиоксидантом, який підтримує енергетичний обмін в клітинах та зміцнює серце. Цей важливий компонент міститься в продуктах, які є майже у кожному холодильнику.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про необхідну добову норму коензиму Q10.

Чим корисний

За словами дієтолога Наталії Самойленко, убіхінон має великий вплив на серцево-судинну систему - від зниження поганого холестерину до регуляції артеріального тиску.

Він також могутній антиоксидант - запобігає процесам пов'язаним з запаленнями і запобігає розвитку таких хвороб як онкологічні стани.

Коензим Q10 допомагає клітинам виробляти енергію, підтримуючи роботу мітохондрій, що є основним джерелом енергії для організму. Це особливо важливо для серця та м’язів.

Оскільки мікроелемент бере участь у виробництві енергії для серцевого м’яза, він допомагає поліпшити його функцію та знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія і серцева недостатність.

До того ж коензим сприяє зменшенню видимих ознак старіння, таких як зморшки, завдяки своїй здатності боротися з окислювальним стресом і стимулювати вироблення колагену. Він сприяє зміцненню імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями.

Коензим Q10 може мати позитивний вплив на мозкову діяльність, полегшуючи симптоми захворювань, таких як хвороба Паркінсона.

Завдяки цим властивостям коензим Q10 важливий для загального здоров’я і добре впливає на різні органи та системи організму.

В яких продуктах міститься

Мікроелемент є в таких продуктах харчування:

яловичина

оселедець маринований

курятина

тофу

авокадо

кунжут

фісташки

броколі

цвітна капуста

апельсини

Добова норма коензиму Q10 залежить від віку, стану здоров’я та конкретних потреб організму. Однак середньою рекомендованою дозою для дорослих є - 30-200 мг на день.

Ця кількість допомагає підтримувати здоров’я серця, покращувати енергетичний обмін і має антиоксидантну дію.

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