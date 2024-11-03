Знижує тиск та лікує застуду: ось яку спецію варто додавати у страви

Кориця здатна творити дива зі здоров’ям, а не лише додавати присмаку різноманітним стравам. Спеція особливо корисна в холодну пору, адже знати лікувати застуду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Користь кориці

Лікар терапевт Майкл Дансінгер сказав, що є достатньо позитивних досліджень, які свідчать про те, що приблизно 1/2 чайної ложки кориці на день може покращити рівень цукру в крові, резистентність до інсуліну, артеріальний тиск та рівень холестерину.

Суміш кориці й меду є найефективнішими ліками проти грипу та застуди, спеція в рази підсилює користь меду. Ця лікувальна суміш підвищує імунітет, бореться з вірусами, знімає головний біль.

Треба змішати чверть чайної ложки кориці та 1 столову ложку меду і вживати тричі на день. Єдине, не можна лікуватися цією сумішшю, якщо дуже висока температура.

Зареєстрований дієтолог Тобі Смітсон зазначив, що кориця містить біологічно активні інгредієнти, включаючи антиоксиданти та помірно покращує стрибки цукру в крові.

Двома найпопулярнішими видами є цейлонська кориця зі Шрі-Ланки та кассія - менш дорогий сорт, який походить із Південного Китаю, але зараз вирощується в багатьох регіонах Східної та Південної Азії.

Добовий ліміт споживання кориці касії становить 1/2 чайної ложки на день через наявність сполуки під назвою кумарин. Існує думка, що кумарин у великих дозах викликає пошкодження печінки.

Як споживати корицю

Найкращий спосіб використовувати корицю - це включити її в план здорового харчування. Багато експертів у галузі охорони здоров’я погоджуються, що загальна стратегія здорового харчування та способу життя має вирішальне значення для мінімізації ризику захворювань серця, інсульту, діабету 2 типу, раку, деменції та багатьох інших поширених проблем.

Якщо ви хочете використовувати корицю як добавку у формі капсул, поговоріть зі своїм лікарем або дієтологом, щоб фахівець підібрав вам дозу, яка буде підходити саме вам.

Корицю можна додавати до різноманітних страв та продуктів, як от, посипати спецією вівсянку, арахісове масло, йогурт, нарізані яблука, тости, пластівці або навіть перець чилі чи рагу.

Вона також додає теплий смак пікантним рецептам, тому спробуйте поєднувати її зі спеціями, такими як гвоздика, кардамон і мускатний горіх. Кориця також добре поєднується з різними інгредієнтами, такими як яблука, абрикоси, чорниця, груші, банани, мигдаль і курка.

Кому не можна їсти корицю

Ця спеція має низку переваг і корисних властивостей для здоров’я. Але її не можна вживати під час вагітності, бо у великій кількості кориця може спричинити скорочення матки.

Також кориця здатна розріджувати кров, тому протипоказана тим, хто має низький ступінь згортання крові та підвищений тиск. Варто пам’ятати, що кориця може бути токсичною, тому добова норма не повинна перевищувати 6 г.

Надмірне споживання кориці може призвести до пошкодження печінки, виразок у роті та низького рівня цукру в крові.