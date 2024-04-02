Несподіваний ефект: вчені заявили про нову користь кориці для організму людини

У дослідженні, проведеному Йокогамським національним університетом в Японії, вчені виявили, що у кориці є сполука, яка впливає на ріст волосся. Це відкриття слідує за попередніми висновками, що "гормон кохання" окситоцин також може стимулювати ріст волосся, хоча його застосуванню перешкоджає розмір молекул і здатність проникати в шкіру.

Що відомо про нові властивості кориці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Scientific Reports.

Вчені розглядали здібності кінамінової кислоти, яка міститься в китайській кориці (Cinnamomum cassia) і виявили, що вона має потенціал для стимулювання росту волосся в лабораторних умовах.

Ця кінамінова кислота також присутня у різних продуктах харчування, зокрема у цитрусових, винограді, какао, та деяких овочах, включаючи броколі та капусти. Вона здатна підвищувати еластичність шкіри, взаємодіючі з рецепторами окситоцину.

Результати дослідження показали, шо в той час, коли окситоцин сам по собі сприяє збільшенню росту волосся в 1,3 раза, кінамінова кислота збільшує цей показник в 1,25 раза.

Цей висновок, на думку вчених, показує цю сполуку як перспективну природну альтернативу для стимуляції росту волосся, використовуючи її властивості модулювати рецептори окситоцину.

Результати цього дослідження відкривають шлях до потенційно нових методів лікування випадіння волосся, що використовують переваги кінамінової кислоти, отриманої з китайської кориці та інших поширених харчових джерел.