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Знижує ризик раку грудей: нутриціолог розповіла, який продукт повинен бути в раціоні

Середа 21 лютого 2024 11:38
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Знижує ризик раку грудей: нутриціолог розповіла, який продукт повинен бути в раціоні Чим корисна печінка і чому вона має бути в раціоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навколо печінки завжди вирує багато обговорень та суперечок. Всі види печінки багаті на вітаміни й мінерали, дечого в них навіть більше ніж в м’ясі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.

Як часто їсти печінку

Не їжте порцію більшу як 100 г готової. Частота 1-3 рази на тиждень залежно від того, скільки з’їли, який раціон, чи п’єте полівітаміни, щоб не було передозування вітаміном А.

За словами фахівця, одна порція яловичої печінки забезпечує понад 100% денної потреби у вітаміні А.

Отримання достатньої кількості вітаміну А пов'язано зі зниженням ризику таких захворювань як катаракта та рак грудей.

Печінка також містить:

  • фосфор
  • мідь
  • вітамін К, який важливий для здоров'я кісток

Що можна приготувати

Нутриціолог зазначила, що з печінки можна приготувати:

  • оладки
  • потушити з морквою, цибулею, можна в кінці додати сметани та яблуко
  • млинці

Якщо у вас чи в дитини є дефіцит заліза, анемія - варто додати цей продукт раціон.

Якщо ви вагітні, подагра - варто їсти в міри.

Нутриціологиня стверджує, що холестерин швидше "стрибне" від вживання в їжу домашніх котлет та солодощів, ніж від яєчних жовтків та печінки.

Щодо жирів у субпродукті, Ольга Дорош навела ось такий приклад:

  • 100 г печінки курки - 6,3 г жиру
  • 100 г печінки телячої - 3,3 г жиру;⁣⠀
  • 100 г вівсяного печива - 14,4 г жиру
  • 100 г пельменів - 12,4 г жиру

Печінка надзвичайно корисна, в ній міститься багато заліза, вітаміни В12, В9 та А. У 100 грамах печінки 16-22 грамів білка, який потрібний для організму.

А мідь, що міститься в печінці відповідає за метаболізм та покращує роботу мозку.

Раніше ми повідомляли, які щоденні звички руйнують вашу печінку.

Також ми писали про "ранній" симптом хвороби печінки, який може проявитися вночі.

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