Знижує ризик раку грудей: нутриціолог розповіла, який продукт повинен бути в раціоні
Навколо печінки завжди вирує багато обговорень та суперечок. Всі види печінки багаті на вітаміни й мінерали, дечого в них навіть більше ніж в м’ясі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
Як часто їсти печінку
Не їжте порцію більшу як 100 г готової. Частота 1-3 рази на тиждень залежно від того, скільки з’їли, який раціон, чи п’єте полівітаміни, щоб не було передозування вітаміном А.
За словами фахівця, одна порція яловичої печінки забезпечує понад 100% денної потреби у вітаміні А.
Отримання достатньої кількості вітаміну А пов'язано зі зниженням ризику таких захворювань як катаракта та рак грудей.
Печінка також містить:
- фосфор
- мідь
- вітамін К, який важливий для здоров'я кісток
Що можна приготувати
Нутриціолог зазначила, що з печінки можна приготувати:
- оладки
- потушити з морквою, цибулею, можна в кінці додати сметани та яблуко
- млинці
Якщо у вас чи в дитини є дефіцит заліза, анемія - варто додати цей продукт раціон.
Якщо ви вагітні, подагра - варто їсти в міри.
Нутриціологиня стверджує, що холестерин швидше "стрибне" від вживання в їжу домашніх котлет та солодощів, ніж від яєчних жовтків та печінки.
Щодо жирів у субпродукті, Ольга Дорош навела ось такий приклад:
- 100 г печінки курки - 6,3 г жиру
- 100 г печінки телячої - 3,3 г жиру;⠀
- 100 г вівсяного печива - 14,4 г жиру
- 100 г пельменів - 12,4 г жиру
Печінка надзвичайно корисна, в ній міститься багато заліза, вітаміни В12, В9 та А. У 100 грамах печінки 16-22 грамів білка, який потрібний для організму.
А мідь, що міститься в печінці відповідає за метаболізм та покращує роботу мозку.
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