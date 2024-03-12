Знижує артеріальний тиск та холестерин: ось який вітамін важливий для серця

Що таке коензим Q10

CoQ10 - природна сполука, антиоксидант, який входить до складу кожної клітини нашого організму. Виконує роль у виробленні та регуляції клітинної енергії.

Основна дія коензиму:

знижує артеріальний тиск

додає енергію

допомагає підтримувати вагу в нормі

сприяє здоров’ю серця

покращує адаптацію та підвищує витривалість фізичних навантажень

Окрім цього препарат має протизапальні властивості. Він допомагає зміцнити імунітет і захистити організм від різних захворювань.

CoQ10 також може знизити рівень холестерину в крові і запобігти окислювальному стресу, пов’язаному з серцево-судинними захворюваннями.

В добавках зустрічаються 2 форми коензиму: убіхінон та убіхінол.

Основна відмінність між ними в тому, що форма убіхінон є більш біодоступною.

Також важливо пам’ятати, що коензим Q10 не є заміною ліків і не повинен використовуватися для самолікування. Він може стати корисним доповненням до здорового способу життя, збалансованого харчування, регулярних фізичних навантажень.

Які мінерали допоможуть серцю

Магній - один з найважливіших мінералів для серця. Підтримує нормальний артеріальний тиск та запобігає утворенню тромбів.

Калій - бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза. Тому важливий для профілактики аритмії, високого тиску, а також інсульту, серцевої недостатності.

Кальцій - також бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза, необхідний для формування кров'яних тілець. Але при надлишку може відкладатись у вигляді солей кальцію в суглобах, що призведе до обмеження їх рухливості й повної іммобілізації; ниркової, дихальної, серцевої недостатності.

Вживати вітаміни без призначення лікаря - небезпечно. Яких саме вітамінів потребує ваш організм, може визначити тільки лікар.