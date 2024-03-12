Снижает артериальное давление и холестерин: вот какой витамин важен для сердца

Что такое коэнзим Q10

CoQ10 - природное соединение, антиоксидант, входящий в состав каждой клетки нашего организма. Выполнение роли в выработке и регуляции клеточной энергии.

Основное действие коэнзима:

снижает артериальное давление

добавляет энергию

помогает поддерживать вес в норме

способствует здоровью сердца

улучшает адаптацию и повышает выносливость физических нагрузок

Кроме этого препарат обладает противовоспалительными свойствами. Он помогает укрепить иммунитет и защитить организм от разных заболеваний.

CoQ10 также может снизить уровень холестерина в крови и предотвратить окислительный стресс, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В добавках встречаются 2 формы коэнзима: убихинон и убихинол.

Основное различие между ними в том, что форма убихинона более биодоступна.

Также важно помнить, что коэнзим Q10 не является заменой лекарства и не должен использоваться для самолечения. Он может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни, сбалансированному питанию, регулярным физическим нагрузкам.

Какие минералы помогут сердцу

Магний - один из важнейших минералов для сердца. Поддерживает нормальное артериальное давление и предотвращает образование тромбов.

Калий - участвует в процессе сокращения сердечной мышцы. Поэтому важен для профилактики аритмии, высокого давления, а также инсульта, сердечной недостаточности.

Кальций также участвует в процессе сокращения сердечной мышцы, необходимой для формирования кровяных телец. Но при избытке может откладываться в виде солей кальция в суставах, что приведет к ограничению их подвижности и полной иммобилизации; почечной, дыхательной, сердечной недостаточности.

Употреблять витамины без назначения врача - опасно. В каких именно витаминах нуждается ваш организм, может определить только врач.