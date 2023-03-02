Знищили квітуче місто: як виглядав Бахмут до та після приходу окупантів

Місто Бахмут Донецької області називають найгарячішою точкою фронту. Російські окупанти постійно обстрілюють місто, щоб захопити його. Однак, українські військові не дають це зробити та мужньо обороняють населений пункт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як виглядав Бахмут раніше

Це місто - одне з найкрасивіших у Донецькій області, з алеєю троянд.

Зокрема, раніше Бахмут був комфортним містом для життя, яке окупанти перетворили на випалену землю з поодинокими перехожими на вулицях.

Алея троянд у Бахмуті (скриншот)

Населений пункт окупанти обстрілюють усіма можливими видами озброєння. Також українські рятувальники постійно з-під уламків дістають загиблих та поранених.

До того ж росіяни ледь не щодня заявляють, що от-от візьмуть "Артемівськ", маючи на увазі Бахмут.

Зазначається, що у 2014 році місто 5 разів намагалися штурмувати терористи. Відтоді 6 липня щороку відзначали день звільнення. У 2016-му йому повернули історичну назву - Бахмут.

Як виглядав Бахмут до вторгнення РФ (скриншот)

На що перетворили місто окупанти

Вже у травні 2022 року полиці магазинів спорожніли. По гуманітарну допомогу люди бігають під обстрілами, взимку варять їсти на вогні просто у будинках.

Попри все, українські військові продовжують боротись за Бахмут.

Через російських окупантів місцеві жителі живуть без світла, тепла, інтернету, але нікуди не їдуть.

У місті зараз дуже складна ситуація, але воно все одно залишається під контролем ЗСУ.

Російські військові постійно обстрілюють Бахмут (скриншот)