Уничтожили цветущий город: как выглядел Бахмут до и после прихода окупантов

Город Бахмут Донецкой области называют самой горячей точкой фронта. Российские оккупанты постоянно обстреливают город, чтобы захватить его. Однако украинские военные не дают это сделать и мужественно обороняют населенный пункт.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как выглядел Бахмут раньше

Этот город - один из самых красивых в Донецкой области, с аллеей роз.

В частности, раньше Бахмут был комфортным городом для жизни, который оккупанты превратили в выжженную землю с единичными прохожими на улицах.

Аллея роз в Бахмуте (скриншот)

Населенный пункт оккупанты обстреливают всеми возможными видами вооружения. Также украинские спасатели постоянно из-под обломков достают погибших и раненых.

К тому же россияне чуть ли не каждый день заявляют, что вот-вот возьмут "Артемовск", имея в виду Бахмут.

Отмечается, что в 2014 году город пять раз пытались штурмовать террористы. С того времени 6 июля ежегодно отмечали день освобождения. В 2016-м ему вернули историческое название - Бахмут.

Как выглядел Бахмут до вторжения РФ (скриншот)

Во что превратили город оккупанты

Уже в мае 2022 полки магазинов опустели. За гуманитарной помощью люди бегают под обстрелами, зимой варят есть на огне прямо в домах.

Несмотря на все, украинские военные продолжают бороться за Бахмут.

Из-за российских оккупантов местные жители живут без света, тепла, интернета, но никуда не едут.

В городе сейчас очень сложная ситуация, но он все равно остается под контролем ВСУ.

Российские военные постоянно обстреливают Бахмут (скриншот)