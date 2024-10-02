Як легко помити москітну сітку після літа і правильно її зберігати

Москітні сітки дуже прості у використанні: ви просто встановлюєте їх на вікна та насолоджуєтесь відсутністю комах, пилку та зайвого пилу в квартирі. Однак мінімальний догляд за сітками все ж потрібен, щоб вони слугували довгі роки та не втрачали своїх властивостей.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує прості правила догляду за москітками та поради, як правильно мити москітну сітку після літнього сезону.
Доглядати за москітною сіткою дуже просто: вона вимагає вашої уваги всього кілька разів на рік.
Щоб підтримувати москітку в належному стані, виконуйте прості дії:
Дотримуючись цих простих правил, сітка слугуватиме вам довше гарантійного строку та не вимагатиме витрат на ремонт.
Своєчасне миття москітної сітки допомагає уникнути більшості проблем та зайвих витрат на ремонт.
Вчасно промивши сітку теплою водою, ви:
Для того щоб москітка прослужила якнайдовше, необхідний мінімальний догляд за нею. Мити москітні сітки легко, спеціальна підготовка для цього не потрібна.
Для миття москітної сітки вам знадобляться:
Послідовність дій:
Зберігайте сітку у вертикальному положенні, що дозволить зберегти раму та полотно в цілісності.
Не притискайте сітку іншими предметами, щоб уникнути деформації.
Якщо зберігаєте кілька сіток, розміщуйте їх так, щоб кріплення однієї не пошкодили полотно іншої.
Москітна сітка не має конкретного терміну придатності - її тривалість експлуатації залежить від догляду за нею. Правильне миття та зберігання допоможуть вам насолоджуватися її захисними властивостями протягом багатьох років.
Раніше ми писали, чим взагалі не можна мити пластикові вікна.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Cleanipedia, Bob Vila, Sante plus.