Як легко помити москітну сітку після літа і правильно її зберігати

Основні правила догляду за москітною сіткою

Доглядати за москітною сіткою дуже просто: вона вимагає вашої уваги всього кілька разів на рік.

Щоб підтримувати москітку в належному стані, виконуйте прості дії:

Завжди знімайте сітку на зиму. Зручно робити це в кінці вересня або на початку жовтня, коли комах стає все менше.

Правильно зберігайте сітку, коли вона не використовується. Не дозволяйте їй відсиріти або деформуватися за зиму.

Мийте москітну сітку щонайменше двічі за час використання (в теплий сезон з квітня по жовтень).

Дотримуючись цих простих правил, сітка слугуватиме вам довше гарантійного строку та не вимагатиме витрат на ремонт.

Чому потрібно мити сітку

Своєчасне миття москітної сітки допомагає уникнути більшості проблем та зайвих витрат на ремонт.

Вчасно промивши сітку теплою водою, ви:

Очищаєте її полотно від пилу, пуху, пилку, що осіли в комірках. Якщо залишити це на сітці, бруд буде проникати всередину будинку при провітрюванні.

Видаляєте застряглих комах і дрібне сміття, яке могло принести вітром. Усе це робить сітку привабливою для птахів, які можуть пошкодити полотно дзьобом або кігтями.

Повертаєте сітці її додаткові функції. Тільки чиста москітна сітка може бути фільтром, який не пропускає в дім пил та алергени.

Як мити москітну сітку

Для того щоб москітка прослужила якнайдовше, необхідний мінімальний догляд за нею. Мити москітні сітки легко, спеціальна підготовка для цього не потрібна.

Для миття москітної сітки вам знадобляться:

Тепла вода (у квартирі краще за все це робити у ванній або в душовій кабіні).

(у квартирі краще за все це робити у ванній або в душовій кабіні). Губка для видалення забруднень.

для видалення забруднень. Побутовий мийний засіб для особливо забруднених ділянок.

для особливо забруднених ділянок. Ганчірка або м’яка тканина для висушування сітки.

Послідовність дій:

Акуратно зніміть сітку з віконної рами.

Огляньте сітку на предмет пошкоджень - якщо все добре, можна рухатись далі.

Промийте її теплою водою з використанням мийного засобу. Не натискайте на полотно, щоб не пошкодити його.

Висушіть сітку, використовуючи м’яку тканину.

Як зберігати москітну сітку взимку

Зберігайте сітку у вертикальному положенні, що дозволить зберегти раму та полотно в цілісності.

Не притискайте сітку іншими предметами, щоб уникнути деформації.

Якщо зберігаєте кілька сіток, розміщуйте їх так, щоб кріплення однієї не пошкодили полотно іншої.

Москітна сітка не має конкретного терміну придатності - її тривалість експлуатації залежить від догляду за нею. Правильне миття та зберігання допоможуть вам насолоджуватися її захисними властивостями протягом багатьох років.