Как легко помыть москитную сетку после лета и правильно ее хранить

Основные правила ухода за москитной сеткой

Ухаживать за москитной сеткой очень просто: она требует вашего внимания всего несколько раз в год.

Чтобы поддерживать москитку в надлежащем состоянии, выполняйте простые действия:

Всегда снимайте сетку на зиму. Удобно делать это в конце сентября или начале октября, когда насекомых становится все меньше.

Правильно храните сетку, когда она не используется. Не позволяйте ей отсыреть или деформироваться за зиму.

Мойте москитную сетку не менее двух раз за время использования (в теплый сезон с апреля по октябрь).

Следуя этим простым правилам, сетка будет служить вам дольше гарантийного срока и не потребует затрат на ремонт.

Почему нужно мыть сетку

Своевременная мойка москитной сетки помогает избежать большинства проблем и лишних затрат на ремонт.

Вовремя промыв сетку теплой водой, вы:

Очищаете ее полотно от пыли, пуха, осевшей в ячейках пыльцы. Если оставить это на сетке, грязь будет проникать внутрь дома при проветривании.

Удаляете застрявших насекомых и мелкий мусор, который мог принести ветром. Все это делает сетку привлекательной для птиц, которые могут повредить полотно клювом или когтями.

Возвращаете сетке ее дополнительные функции. Только чистая москитная сетка может быть фильтром, который не пропускает пыль и аллергены.

Как мыть москитную сетку

Для того чтобы москитка прослужила как можно дольше, необходим минимальный уход за ней. Мыть москитные сетки легко, специальная подготовка для этого не требуется.

Для мойки москитной сетки вам понадобятся:

Теплая вода (в квартире лучше всего это делать в ванной или душевой кабине).

(в квартире лучше всего это делать в ванной или душевой кабине). Губка для удаления загрязнений.

для удаления загрязнений. Бытовое моющее средство для особо загрязненных участков.

для особо загрязненных участков. Тряпка или мягкая ткань для высушивания сетки.

Последовательность действий:

Аккуратно снимите сетку из оконной рамы.

Осмотрите сетку на предмет повреждений - если все хорошо, можно двигаться дальше.

Промойте теплой водой с использованием моющего средства. Не нажимайте на холст, чтобы не повредить его.

Высушите сетку, используя мягкую ткань.

Как хранить москитную сетку зимой

Храните сетку в вертикальном положении, чтобы сохранить раму и полотно в целостности.

Не прижимайте сетку другими предметами, чтобы избежать деформации.

Если храните несколько сеток, размещайте их так, чтобы крепление одной не повредило полотно другой.

Москитная сетка не имеет конкретного срока годности - продолжительность ее эксплуатации зависит от ухода за ней. Правильная мойка и хранение помогут вам наслаждаться ее защитными свойствами в течение многих лет.