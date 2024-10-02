Как легко помыть москитную сетку после лета и правильно ее хранить

Москитные сетки очень просты в использовании: вы просто устанавливаете их на окна и наслаждаетесь отсутствием насекомых, пыльцы и излишней пыли в квартире. Однако минимальный уход за сетками все же требуется, чтобы они служили долгие годы и не теряли своих свойств.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает простые правила ухода за москитками и советы, как правильно мыть москитную сетку после летнего сезона.
Ухаживать за москитной сеткой очень просто: она требует вашего внимания всего несколько раз в год.
Чтобы поддерживать москитку в надлежащем состоянии, выполняйте простые действия:
Следуя этим простым правилам, сетка будет служить вам дольше гарантийного срока и не потребует затрат на ремонт.
Своевременная мойка москитной сетки помогает избежать большинства проблем и лишних затрат на ремонт.
Вовремя промыв сетку теплой водой, вы:
Для того чтобы москитка прослужила как можно дольше, необходим минимальный уход за ней. Мыть москитные сетки легко, специальная подготовка для этого не требуется.
Для мойки москитной сетки вам понадобятся:
Последовательность действий:
Храните сетку в вертикальном положении, чтобы сохранить раму и полотно в целостности.
Не прижимайте сетку другими предметами, чтобы избежать деформации.
Если храните несколько сеток, размещайте их так, чтобы крепление одной не повредило полотно другой.
Москитная сетка не имеет конкретного срока годности - продолжительность ее эксплуатации зависит от ухода за ней. Правильная мойка и хранение помогут вам наслаждаться ее защитными свойствами в течение многих лет.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Cleanipedia, Bob Vila, Sante plus.