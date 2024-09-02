7 справ з прибирання, які необхідно робити кожної осені

Осінь не лише тішить око жовтими та помаранчевими барвами листя, а й псує настрій та одяг різкими змінами погоди. Крім цього, за літо в шафах могли накопичитися речі, які не надто потрібні восени. Тож, щоб зустріти сезон якнайкраще, необхідно підготувати оселю - за допомогою прибирання.

Про те, що обов'язково прибирати на початку осені в оселі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Перевірити фільтри кондиціонера

Щоб забезпечити циркуляцію чистого повітря в оселі, радять чистити або замінювати фільтри кондиціонера чи очищувача повітря принаймні кожні три місяці, особливо після регулярного використання приладу влітку.

Втім, найкраще перевіряйте фільтри щомісяця, щоб визначити, чи потребують вони заміни - це варто зробити, якщо деталь повністю вкрита пилом та сміттям, настав час його замінити.

Також, коли фільтри забруднені, прилад може перегріватися, що врешті-решт може стати причиною ремонту.

Вимити вікна

Хоча вікна можна мити часто, варто обов'язково приділити їм увагу восени, щоб запобігти накопиченню пилу, пилку та іншого бруду на склі. Адже чисті вікна пропускають більше світла, що робить їх більш енергоефективними - особливо в осінні місяці, коли світловий день скорочується.

Перебрати речі в шафах

Якщо у вашій шафі не вистачає місця для одягу на кілька сезонів, осінь - чудовий час для зменшення гардероба - адже саме час підготувати теплі речі, сховавши частину легкого одягу до нового сезону.

Водночас можна збільшити простір шаф, позбувшись одягу, який ви не носили протягом тривалого часу.

Почистити ринви

Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, або маєте дачу, не варто оминати увагою ринви. Їх рекомендують чистити двічі на рік - навесні та восени, особливо ретельно прибираючи сміття наприкінці літа.

Протягом цих місяців листя та гілки опадають з дерев і накопичуються в ринвах, тож прибирання може запобігти засміченню та забезпечити вільний стік дощової води і талого снігу навесні.

Підмести доріжки на дачі

Влітку на подвір'ї заміського будинку може накопичуватися сміття через збільшення часу, проведеного на свіжому повітрі в саду біля гриля чи мангалу. Адже окрім опалого листя до бруду додається дрібне вугілля після шашликів та попіл, який розноситься вітром.

Дача або будинок в селі теж потребують прибирання восени (ілюстративне фото: Freepik)

Приведіть до ладу внутрішній дворик, під'їзну дорогу та доріжки до настання зими, зібравши листя та за потреби помивши плитку.

Помити вуличні меблі

Протягом літніх місяців на вуличних меблях може накопичуватися сміття, з'являтися плями і навіть пліснява через часте використання та вплив погоди.

Щоб продовжити термін служби вуличних меблів, їх неодмінно слід чистити восени. Крім того, залежно від виду, меблі, швидше за все, доведеться прибирати на зиму.

Тому ретельне очищення перед тим, як прибрати їх на два сезони, заощадить вам час навесні.

Почистити димар

Очищення димаря перед початком опалювального сезону важливе з міркувань безпеки. Як зазначають, обслуговування цієї частини комина або печі до настання осені зменшує ймовірність пожежі в димарі. Крім цього, коли димар чистий, він забезпечує більш ефективне горіння і кращий потік повітря.