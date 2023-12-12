Зникають ноги і немає пальця: що не так з різдвяною листівкою Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Які дефекти присутні на різдвяній листівці Кейт Міддлтон та принца Вільяма

На світлині Міддлтон позує поруч з чоловіком та дітьми - 5-річним принцом Луї, 8-річною принцесою Шарлоттою та 11-річним принцом Джорджем Цей сімейний портрет, знятий у стильному чорно-білому кольорі, набагато стриманіший, ніж традиційна яскрава та насичена різдвяна листівка.

Монохромне зображення, вибране Вільямом і Кейт, показує пару, яка посміхається разом зі своїми синами принцами Джорджем і Луї та дочкою, яка сидить у кріслі спереду.

Здавалося б, з цим сімейним портретом все чудово, щаслива королівська родина разом, але якщо придивитися, то можна помітити кілька дефектів.

З’явилось фото, яке спантеличило користувачів мережі, коли вони зосередилися на лівій руці п’ятирічного принца Луї та помітили, що його середнього пальця немає.

Звичайно, здається, що він просто розподіляє свої пальці. Але при уважному розгляді, видно, що палець Луї дійсно відсутній. Це свідчить про те, що обробка фотокартки не є якісною. І про це вже кажуть фоловери, що автор листівки перестарався з фотошопом, адже просто так з фотокарток не зникають кінцівки та пальці.

Що не так з різдвяною листівкою Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото: Getty images)

Також змусив декого засумніватися, той факт, що на портреті відсутня ліва нога Вільяма. Можливо він зайняв широку стійку, але видно лише його праву ногу. Подібним чином видно лише одну ногу Кейт за кріслом, на якому сиділа восьмирічна принцеса Шарлотта. Насправді це виглядає дуже дивно, адже відсутність кінцівок на фото виглядає так, ніби це якась магія.

Що не так з різдвяною листівкою Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото: Getty images)