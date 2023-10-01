Гінеколог розповіла, який відомий препарат може зашкодити жінкам

Для лікування гінекологічних проблем лікарі часто використовують препарат Гексикон. Його діючою речовиною є антисептик хлоргексидин.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич розповідає, чи безпечний цей препарат для жіночого здоров'я.

Чи можна застосовувати Гексикон

Лікар нагадує, що антисептики - це речовини, які здатні знищити якщо не всіх, то абсолютну більшість мікроорганізмів, з якими контактує.

Найчастіше гінекологи призначають антисептики для знешкодження кандиди, гарднерели, уреаплазми, хламідій, трихомонади тощо. У такому випадку ви повинні знати, що антисептичний засіб знешкодить хороших мікроорганізмів у піхві.

Діючою речовиною у Гексиконі є хлоргексидин (скриншот)

Зокрема, лактобактерію, яка виробляє перекис водню. За допомогою нього лактобактерія створює кисле середовище в піхві та захищає її від надмірного розмноження умовних патогенів і робить менш вразливою до інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Таким чином використання Гексикону чи інших піхвових антисептиків призводить до зменшення кількості лактобактерій. Через це змінюється показник кислотності середовища (з кислого на лужний), підвищується ймовірність бактеріального вагінозу чи вульвовагінального кандидозу.