Гинеколог рассказала, какой известный препарат может навредить женщинам

Для лечения гинекологических проблем врачи часто используют Гексикон. Его действующим веществом является антисептик хлоргексидин.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео у TikTok гинеколога Дарьи Петрусевич рассказывает, безопасен ли этот препарат для женского здоровья.

Можно ли применять гексикон

Врач напоминает, что антисептики - это вещества, которые способны уничтожить если не всех, то абсолютное большинство микроорганизмов, с которыми контактирует.

Чаще всего гинекологи назначают антисептики для обезвреживания кандиды, гарднереллы, уреаплазмы, хламидий, трихомонады и т. д. В таком случае вы должны знать, что антисептическое средство обезвредит хорошие микроорганизмы во влагалище.

Действующим веществом в Гексиконе является хлоргексидин (скриншот)

В частности, лактобактерию, производящую перекись водорода. С помощью него лактобактерия создает кислую среду во влагалище и защищает его от чрезмерного размножения условных патогенов и делает менее уязвимой к инфекциям, передающимся половым путем.

Таким образом, использование Гексикона или других влагалищных антисептиков приводит к уменьшению количества лактобактерий. Из-за этого изменяется показатель кислотности среды (с кислой на щелочную), повышается вероятность бактериального вагиноза или вульвовагинального кандидоза.