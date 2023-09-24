Лікар розповіла, як жінці підготуватися до планового візиту до гінеколога та спростувала головний міф

Головна мета регулярних візитів до гінеколога - це обстеження стану шийки матки, яке проводиться за допомогою ПАП-тесту (мазка на онкоцитологію), а також за показаннями аналізу на вірусі папіломи людини (ВПЛ). Для цього спеціальна підготовка не є обов'язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога зі Львова Оксани Негрич у Instagram.

Що потрібно знати про візит до гінеколога

Часто можна зустріти рекомендації, що оптимально проводити дослідження чітко на певний день циклу на добу, а краще дві, утриматися від статевих стосунків, тампонів тощо. Але це не так, адже сучасні дані впевнено заперечують більшість цих переконань.

Більшість лубрикантів, внутрішньопіхвових засобів, вагінальних виділень, залишки сперми не впливають на цитологічне дослідження, якщо перед парканом залишки механічно прибрати (наприклад, спеціальним ватним тампоном).

Від чого варто утриматися перед візитом до гінеколога

За словами лікаря, деякі сперміциди справді можуть впливати на результати інтерпретації цитології та ускладнювати виявлення ВПЛ, тому від них слід утриматися.

У лабораторії обов'язково оцінюється, чи задовільний мазок на дослідження. Для цього там має бути достатня кількість клітин, достатня візуалізація та наявність усіх необхідних компонентів (ектоцервікс, ендоцервікс та зони трансформації – саме там в основному починають розвиватися патологічні зміни).

Якщо активний запальний процес або велика кількість домішок заважатимуть оцінці мазка, обов'язково буде зазначено в цитологічному висновку. Якщо на ваших результатах зазначено: "задовільне для оцінки", це означає, що адекватному аналізу клітин ніщо не завадило.

Чи залежить обстеження від дня циклу?

При напрямку обстеження вказується день менструального циклу, це враховується в оцінці мазка. Але насправді наявність менструальних чи інших кров'янистих виділень не мають значного впливу інтерпретацію результатів цитологічного дослідження та тесту на ВПЛ і тому, якщо перед забором можна забрати ці виділення, робіть обстеження.

Дослідження різних зразків показали, що при заборі в перші 3 дні циклу частка "незадовільних для оцінки" мазків становить 23%, а починаючи з 4-го та інших днів циклу вже менше 2%.