Знесення пам'ятників в Україні: скільки було демонтовано у 2022 році

28 пам'ятників Пушкіну

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, пам'ятники зносили у 14 областях. 28 із них - письменнику Олександру Пушкіну. Їх демонтували у Мукачеві, Тернополі, Ужгороді, Конотопі, Чернігові, Миколаєві, Білій церкві, Кропивницькому, Запоріжжі, Чернівцях, Харкові, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Краматорську та Києві.

Також знесли 9 пам'ятників письменнику Максиму Горькому, у тому числі у Вінниці та Дніпрі. Ще 4 пам'ятники - полководцю Олександру Суворову, які стояли в Одесі та Ізмаїлі.

Знесли Суворова та Катерину

В Одесі разом із Суворовим демонтували пам'ятник імператриці Катерині II, який було встановлено у 2007 році. Боротьба за знос цієї пам'ятки тривала понад 10 років, з 2012 року.

Влітку було зареєстровано петицію на сайті президента з проханням демонтувати пам'ятник і 20 листопада міськрада Одеси ухвалила рішення передати пам'ятники Суворову та Катерині на зберігання до музею.

Прибрали пам'ятники радянським воїнам та визволителям

В Україні величезна кількість пам'ятників "радянським визволителям" і за минулий рік було знесено близько двох десятків.

У Тернополі демонтували пам'ятник російським військовим льотчикам, у Мукачеві, Вінниці, Рівному, Борисполі, Кропивницькому, Ужгороді та Чернівцях – пам'ятники радянським воїнам.

У Києві, Переяславі та Ужгороді знесли пам'ятники, присвячені "возз'єднанню України та Росії".

Остаточно знесли пам'ятник Жукову

У Харкові прибрали пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, але цим зайнялися міські активісти. Варто нагадати, що ще у 2019 році його намагалися демонтувати, але міська влада його знову відновила.