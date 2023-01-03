Снос памятников в Украине: сколько было демонтировано в 2022 году

28 памятников Пушкину

По словам министра культуры Александра Ткаченко, памятники сносили в 14 областях. 28 из них - писателю Александру Пушкину. Их демонтировали в Мукачево, Тернополе, Ужгороде, Конотопе, Чернигове, Николаеве, Белой церкви, Кропивницком, Запорожье, Черновцах, Харькове, Житомире, Кременчуге, Днепре, Краматорске и Киеве.

Также снесли 9 памятников писателю Максиму Горькому, в том числе в Виннице и Днепре. Еще 4 памятника - полководцу Александру Суворову, которые стояли в Одессе и Измаиле.

Снесли Суворова и Екатерину

В Одессе вместе с Суворовым демонтировали памятник императрице Екатерине II, который был установлен в 2007 году. Борьба за снос этого памятника длилась более 10 лет, с 2012 года.

Летом была зарегистрирована петиция на сайте президента с просьбой демонтировать памятник и 20 ноября горсовет Одессы принял решение передать памятники Суворову и Екатерине на хранение в музей.

Убрали памятники советским воинам и освободителям

В Украине огромное количество памятников "советским освободителям", и за прошлый год было снесено около двух десятков.

В Тернополе демонтировали памятник российским военным летчикам, в Мукачево, Виннице, Ровно, Борисполе, Кропивницком, Ужгороде и Черновцах - памятники советским воинам.

В Киеве, Переяславе и Ужгороде снесли памятники, посвященные "воссоединению Украины и России".

Окончательно снесли памятник Жукову

В Харькове убрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, но этим занялись городские активисты. Стоит напомнить, что еще в 2019 году его пытались демонтировать, но городская власть его снова восстановила.