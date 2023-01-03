Знесення пам'ятників в Україні: скільки було демонтовано у 2022 році

В Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення розпочалося масове знесення пам'яток. Окрім пам'яток радянського періоду, почали зносити також постаменти різним діячам російської культури. Майже за рік демонтували близько 30 пам'яток лише письменника Олександра Пушкіна.

Скільки знесли пам'ятників у 2022 році та в яких областях, підрахували у " Слово і справу ".

28 пам'ятників Пушкіну

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, пам'ятники зносили у 14 областях. 28 із них - письменнику Олександру Пушкіну. Їх демонтували у Мукачеві, Тернополі, Ужгороді, Конотопі, Чернігові, Миколаєві, Білій церкві, Кропивницькому, Запоріжжі, Чернівцях, Харкові, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Краматорську та Києві.

Також знесли 9 пам'ятників письменнику Максиму Горькому, у тому числі у Вінниці та Дніпрі. Ще 4 пам'ятники - полководцю Олександру Суворову, які стояли в Одесі та Ізмаїлі.

Знесли Суворова та Катерину

В Одесі разом із Суворовим демонтували пам'ятник імператриці Катерині II, який було встановлено у 2007 році. Боротьба за знос цієї пам'ятки тривала понад 10 років, з 2012 року.

Влітку було зареєстровано петицію на сайті президента з проханням демонтувати пам'ятник і 20 листопада міськрада Одеси ухвалила рішення передати пам'ятники Суворову та Катерині на зберігання до музею.

Прибрали пам'ятники радянським воїнам та визволителям

В Україні величезна кількість пам'ятників "радянським визволителям" і за минулий рік було знесено близько двох десятків.

У Тернополі демонтували пам'ятник російським військовим льотчикам, у Мукачеві, Вінниці, Рівному, Борисполі, Кропивницькому, Ужгороді та Чернівцях – пам'ятники радянським воїнам.

У Києві, Переяславі та Ужгороді знесли пам'ятники, присвячені "возз'єднанню України та Росії".

Остаточно знесли пам'ятник Жукову

У Харкові прибрали пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, але цим зайнялися міські активісти. Варто нагадати, що ще у 2019 році його намагалися демонтувати, але міська влада його знову відновила.