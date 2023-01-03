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Снос памятников в Украине: сколько было демонтировано в 2022 году

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Вторник 03 января 2023 19:41
Снос памятников в Украине: сколько было демонтировано в 2022 году Сколько в 2022 году снесли памятников в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения начался массовый снос памятников. Кроме памятников советского периода, начали сносить также постаменты различным деятелям российской культуры. Почти за год демонтировали около 30 памятников только писателя Александра Пушкина.

Сколько снесли памятников в 2022 году и в каких областях, подсчитали в "Слово и дело".

28 памятников Пушкину

По словам министра культуры Александра Ткаченко, памятники сносили в 14 областях. 28 из них - писателю Александру Пушкину. Их демонтировали в Мукачево, Тернополе, Ужгороде, Конотопе, Чернигове, Николаеве, Белой церкви, Кропивницком, Запорожье, Черновцах, Харькове, Житомире, Кременчуге, Днепре, Краматорске и Киеве.

Также снесли 9 памятников писателю Максиму Горькому, в том числе в Виннице и Днепре. Еще 4 памятника - полководцу Александру Суворову, которые стояли в Одессе и Измаиле.

Снесли Суворова и Екатерину

В Одессе вместе с Суворовым демонтировали памятник императрице Екатерине II, который был установлен в 2007 году. Борьба за снос этого памятника длилась более 10 лет, с 2012 года.

Летом была зарегистрирована петиция на сайте президента с просьбой демонтировать памятник и 20 ноября горсовет Одессы принял решение передать памятники Суворову и Екатерине на хранение в музей.

Убрали памятники советским воинам и освободителям

В Украине огромное количество памятников "советским освободителям", и за прошлый год было снесено около двух десятков.

В Тернополе демонтировали памятник российским военным летчикам, в Мукачево, Виннице, Ровно, Борисполе, Кропивницком, Ужгороде и Черновцах - памятники советским воинам.

В Киеве, Переяславе и Ужгороде снесли памятники, посвященные "воссоединению Украины и России".

Окончательно снесли памятник Жукову

В Харькове убрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, но этим занялись городские активисты. Стоит напомнить, что еще в 2019 году его пытались демонтировать, но городская власть его снова восстановила.

Снос памятников в Украине: сколько было демонтировано в 2022 году

Кстати, ранее мы писали о том, что появилось архивное видео о том, как ставили памятник Екатерине в Одессе.

А еще рассказывали о том, почему Екатерина II не заслуживает памятника в Одессе.

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