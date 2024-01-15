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Син українського співака хоче воювати в ізраїльській армії (фото)

Понеділок 15 січня 2024 16:49
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Син українського співака хоче воювати в ізраїльській армії (фото) Крупін має сина та доньку (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український співак Міша Крупін розповів про свого 21-річного сина Давида. Артист рідко ділиться інформацією про особисте життя. А тому не усі його фани знають, що у минулому він був двічі одружений та має двох дітей - сина та доньку. Нині його спадкоємець мешкає в Ізраїлі.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ", Крупін розповів про спілкування з сином та зазначив, що той хоче стати військовим.

Чим займається син Крупіна

Спадкоємець артиста перебуває в Ізраїлі з 5 років. Хлопець вже отримав громадянство та пішов служити. Мало того, він вже визначився, ким бачить себе у майбутньому.

"Він насправді зараз хоче піти по військовий стезі. Він хоче бути військовим, підписати ще контракт і служити додатково. Він хоче стати професійним військовим", - розповів Крупін.

Син українського співака хоче воювати в ізраїльській армії (фото)

Син Крупіна (скріншот)

Також він зазначив, що добре спілкується з сином. Крупін називає стосунки з Давидом "класними".

"Ми спілкувалися про війну, що там відбувається взагалі, він мені розповідав. Ну і взагалі у нас постійно розмови щодо його майбутнього і таке інше... Я постійно йому все життя щось розповідав", - зазначив артист.

"Він займається творчістю, він пише пісні також... Він раніше писав російською, останні пісні його - українською, він писав на івриті, англійською пише", - додав він.

Нагадаємо, раніше Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна.

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