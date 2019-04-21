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Знаю точно: звезда "Битвы экстрасенсов" спрогнозировала итог выборов 2019


Экстрасенс рассказала, кто победит на выборах

Итог выборов 2019 предсказала звезда "Битвы экстрасенсов". Отмечается, что 21 апреля будет вибрировать на частоте двух основных энергий. Нумеролог рассказала, что у страны также есть свой личный код и потому она проходит свои личные проработки.

По ее словам, самым главным кодом в жизни каждого человека является дата его рождения. В ней скрыта информация о потенциальных возможностях человека. Однако как человек сможет проявить эти возможности, зависит только от воли и желания самого человека.

"Я не гадаю на будущее. Я точно знаю, что все будет так, как надо. Каждый получает тот урок, который нужно пройти именно ему. Кармическая справедливость никого не наказывает, потому что понятие хорошо и плохо - это всего лишь относительные ярлыки нашего ума", - пишет гадалка.

По ее словам, каждое событие и человек изначально нейтральны, и исключительно наше личное отношение к ним помогает наделять их какими-то определенными качествами.

Она утверждает, что победит тот, кто сможет использовать власть для поддержания мира и объединения людей, не зависимо от их веры и национальности.

"Мир поддерживает миротворцев, иначе у власти может оказаться тиран, разжигатель большой вражды. И дай Бог, чтобы мы все это поняли и сделали выбор своим сердцем и разумом, а не страхом и ненавистью к инакомыслящим", - подытожила звезда "Битвы экстрасенсов".

Напомним, что Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины. Выборы президента, которые проходили 31 марта не особо интересовали украинскую певицу Светлану Лободу, поскольку на то воскресенье у нее был намечен концерт в Лондоне. 21 апреля произошла аналогичная ситуация.

Мы писали, что нардеп Олег Ляшко отказался идти на выборы 2019, чем вызвал споры в сети. Политика встретили у одного из православных храмов, когда он направлялся на богослужение по случаю Вербного воскресенья.

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