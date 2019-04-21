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Знаю точно: зірка "Битви екстрасенсів" спрогнозувала підсумок виборів 2019


Екстрасенс розповіла, хто переможе на виборах

Підсумок виборів 2019 передбачила зірка "Битви екстрасенсів". Наголошується, що 21 квітня буде вібрувати на частоті двох основних енергій. Нумеролог розповіла, що у країни є також свій особистий код і тому вона проходить свої особисті опрацювання.

За її словами, найголовнішим кодом в житті кожної людини є дата її народження. У ній схована інформація про потенційні можливості людини. Однак як людина зможе проявити ці можливості, залежить тільки від волі і бажання самої людини.

"Я не ворожу на майбутнє. Я точно знаю, що все буде так, як треба. Кожен отримує той урок, який потрібно пройти саме йому. Кармічна справедливість нікого не карає, тому що поняття добре і погано - це лише відносні ярлики нашого розуму", - пише ворожка.

За її словами, кожна подія та людина спочатку нейтральні, і виключно наше особисте ставлення до них допомагає наділяти їх якимись певними якостями.

Вона стверджує, що переможе той, хто зможе використовувати владу для підтримання миру і об'єднання людей, незалежно від їхньої віри чи національності. "Світ підтримує миротворців, інакше у владі може виявитися тиран, розпалювач великої ворожнечі. І дай Бог, щоб ми всі це зрозуміли і зробили вибір своїм серцем і розумом, а не страхом і ненавистю до інакомислячих", - підсумувала зірка "Битви екстрасенсів".

Нагадаємо, що Лобода покинула Росію в день виборів президента України. Вибори президента, які проходили 31 березня не особливо цікавили українську співачку Світлану Лободу, оскільки на ту неділю у неї був запланований концерт в Лондоні. 21 квітня відбулася аналогічна ситуація.

Ми писали, що нардеп Олег Ляшко відмовився йти на вибори 2019, чим викликав суперечки в мережі. Політика зустріли біля одного з православних храмів, коли він прямував на богослужіння з нагоди Вербної неділі.

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