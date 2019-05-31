Я не знаю, почему он покончил с собой: скандал в киевской школе получил продолжение

Скандал в школе "Элллада" получил продолжение (Коллаж РБК-Украина)

Мама погибшего мальчика рассказала все подробности конфликта в школе

Мама 14-летнего Сережи Петрука, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, рассказала, что у сына действительно были проблемы с учителями в школе, а администрация запретила ей вешать фотографию, чтобы не травмировать психику других детей. Об этом она сообщила в комментарии для издания "Факты".

Юлия отметила, что с пониманием отнеслась к тому, что после гибели сына в школе не стали вывешивать его портрет.

"Мне сказали, что не хотят фотографией сына травмировать психику других детей. На похоронах Сережи было три учителя, в том числе его классная руководительница. И она же сначала поддержала идею с коллажем. Я не просила создавать в школе алтарь. Речь шла о коллаже с фотографиями, на которых были и Сережа, и его одноклассники. И повесить этот коллаж мы хотели не в школьном коридоре, а в классе. Когда мы с детьми это придумали, никто не возражал. В среду, 29 мая, коллаж был готов. А классная руководительница сказала мне: "Можете его забрать". Я ответила, что у меня есть много фотографий сына, а этот коллаж мы делали для класса, чтобы дети помнили про Сережу. На что классная руководительница сказала, что повесить здесь фотографии мы не сможем. А если я настаиваю, то это, дескать, к директору. Передать не могу, насколько мне было больно и обидно", - объяснила она ситуацию с коллажем в память о сыне.

Сережа Петрук (фото со страницы учительницы Елены Карачун)

Она добавила, что незадолго до трагедии она собиралась перевести сына в другую школу, так как его не очень хорошо воспринимали в "Элладе". Об учителях она отзывается негативно и объяснила, что некоторые педагоги целенаправленно выводили детей из себя.

"Здесь ему было некомфортно, Сережа действительно был неординарным мальчиком, и не все учителя его воспринимали. Сын любил привлекать к себе внимание. Он был заядлым театралом, любил выступать на сцене. 8 марта он выступал на большой сцене киевского театра "Тысячелетие". А вот в родной школе ему далеко не всегда давали возможность себя проявить. Также было и с некоторыми предметами. Например, математика. У Сережи была великолепная память. Но если на него долго не обращали внимания, у него пропадало желание стараться. А учительнице математики он не нравился, и она показательно его игнорировала… Проблемы были с несколькими учителями. Кстати, и с учительницей информатики, на которую в сентябре прошлого года напал с ножницами ученик. Это было в Сережином классе. Слава Богу, в тот день сын не пошел в школу и всего этого не видел. Но он часто рассказывал, как эта учительница плохо относилась к детям и целенаправленно выводила их из себя", - объяснила мама.

Сережа Петрук (фото со страницы учительницы Елены Карачун)

Она до сих пор не знает, почему сын покончил жизнь самоубийством и сообщила, что за два месяца следствия полиция даже не проверила телефон мальчика.

"Почему сын покончил с собой, я до сих пор не знаю. Это случилось чуть больше двух месяцев назад — 22 марта. Полиция открыла уголовное производство, но следствие с тех пор не продвинулось ни на шаг. Насколько мне известно, полиция еще даже не проверила Сережин телефон! Не провели никаких экспертиз, не опросили его одноклассников… Следователь то в отпуске, то болеет, то просто не может говорить", - добавила женщина.

Журналисты обратились также за комментарием к директору школы "Эллада" Виктории Кузьменко. Она сообщила, что между классным руководителем и мамой Сережи Петрука просто произошло недопонимание.

"Когда она разговаривала с классным руководителем и другими детьми (они встречались, когда было 40 дней по Сереже), учительница так поняла, что школьники подарят коллаж Сережиной маме. А когда дети сделали коллаж и дали его маме Сережи, она спросила, где его повесят. Классная руководитель растерялась. Сказала, что это они ей сделали подарок. А мама… Она была на эмоциях, я могу это понять… Вешать его фотографии в классе никто не запрещает. Повторюсь, классный руководитель и мама мальчика просто друг друга не поняли", - озвучила свою позицию директор школы.

После публикации об истории Сережи Петрука в социальной сети Facebook, на журналиста Лесю Москаленко накинулись родители школьников и учителя. Они обвинили ее в том, что она раздувает скандал из-за гибели ребенка. Но в социальных сетях пишут, что трагедия с Сережей – не единственная в этой школе, и кроме хороших учителей, в ней также работают и плохие люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве восьмиклассник напал на учительницу из-за плохой оценки.

А также рассказывали о том, что в киевской школе маме погибшего ученика запретили почтить память сына.