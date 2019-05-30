Был весельчаком и мечтателем: в киевской школе скандал из-за погибшего ученика

Скандал в киевской школе из-за погибшего ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Близкие считают, что ребенок погиб из-за жуткого давления в школе

В киевской школе "№94 (Эллада) разгорелся скандал из-за погибшего ученика Сергея Петрука. Причины конфликта рассказала на своей странице в Facebook журналистка Леся Москаленко.

Она сообщила, что 14-летний Сергей Петрук два месяца назад покончил жизнь самоубийством. Ее дочь Катя дружила с Сергеем.

Сережа Петрук в школе считался "плохим" и озорным ребенком, мог закукарекать на уроке. Он мечтал стать актером и посещал актерский кружок. Вместе с Катей они снимали фильм, который так и не успели смонтировать. В школе ему не давали роли в спектаклях и не брали в коллективные поездки, просто не сообщали, что класс собирается на экскурсию.

Незадолго до гибели он жаловался маме, что ему сложно в школе. Старшая сестра уже ее закончила, а подруга Катя пошла на экстернат. Мама Сережи собиралась на следующий учебный год перевести его в другое учебное заведение, но не успела.

В тот роковой день он пришел домой, пообщался с мамой, а когда она вышла из дома, выпрыгнул из окна. На похороны попрощаться с ним пришло трое учителей и несколько одноклассников. Москаленко отметила, что это те, кто узнали о трагедии самостоятельно, так как в школе просто никому ничего не сообщили.

Сергей Петрук выпрыгнул из окна из-за проблем в школе (facebook.com/lesya.moskalenko)

После смерти Сергея его мама ходит по двум инстанциям – в школу и в следственный отдел полиции, который должен расследовать гибель подростка, а вместо этого саботирует расследование.

В школе мама Сережи Петрука предложила сделать подборку из рисунков и фотографий. На коллаж согласились, но то, что произошло потом – просто не поддается пониманию.

"В школе мама Сережи предложила сделать подборку из рисунков и фотографий, веселый коллаж, чтобы учителя и дети, с которыми он проучился 8 лет, запомнили его весельчаком и мечтателем. Еще она хотела предостеречь других детей, поговорить о любви, о доверии, поддержке. Ей и самой была нужна эта поддержка. В школе на коллаж согласились. Накануне моя Катя напечатала фотографии, мама Сергея взяла сумку конфет, чтобы угощать детей и учителей. В школе дети с ножницами и другими принадлежностями были готовы делать коллаж. Однако классная руководительница класса, где учился Сергей, сообщила, что коллаж сделать можно, но потом его нужно сразу забрать из школы. Да что там коллаж, даже фото Сергея оставить не разрешили", - написала Москаленко и добавила, что учительница сказала, что она ничего не решает и нужно идти к директору Кузьменко Виктории Евгеньевне.

Дети просили оставить коллаж, Сережина мама расплакалась, а учительница сделала вид, что ничего не видит и не слышит и просто вышла из кабинета, а потом удалила маму Сережи из школьного чата.

В комментариях к публикации пользователи высказались о том, что директора школы нужно немедленно уволит. Они возмущены ситуацией, в которой руководство школы не дает почтить память погибшего ученика. Также в комментариях отметились те, кто учился в данной школе.

Какой ужас, боже.

Просто ужас! Нет слов! Мои соболезнования маме…

Как грустно. И стыдно за таких учителей и за такую школу.

Директора уволить! Она не имеет права работать с детьми. Рыба гниет с головы.

Это ужасная школа, я отучилась в ней 9 лет. Убежала, как только стала достаточно взрослой для этого. Там действительно ужасный педагогический состав, стыдоба.

Это советская педагогическая система. Которую давно нужно уже сломать. Учителей учат не быть друзьями для учеников, а какими-то диктаторами и садистами.

Дите, дите, обидно до слез. Мою дочь так довели в школе, сделали плохим ребенком. Но мы успели. Нашла ее дневник, перевели посреди года. Так как ребенок рыдал, что не выдержит. Царство небесное Сереженьке и пусть совесть не дает спокойно жить тем, кто виноват.

Как можно быть такими жестокими…такой классный руководитель и директор должны быть уволены, чему они могут научить? Жестокости?

У нас первая учительница довела ребенка до состояния овоща, он 4 дня не ел, не пил, вообще ничего не хотел. Перед школой – рвота. Божился, что учительница хорошая. Пока в один день не признался, уже во втором классе. Перевели в другую, и ребенок ожил, но остались неуверенность и кроме того заработали еще и болячки.

Напомним, ранее мы писали о том, что родители обвинили киевлянку в раздувании скандала в детском саду.

А также рассказывали о том, что учитель физкультуры под Херсоном избил ученика и попытался окунуть его головой в унитаз.