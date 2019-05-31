Я не знаю, чому він покінчив з собою: скандал у київській школі отримав продовження

Скандал в школі "Элллада" отримав продовження (Колаж РБК-Україна)

Мама загиблого хлопчика розповіла всі подробиці конфлікту в школі

Мама 14-річного Сергія Петрука, який покінчив життя самогубством два місяці назад, розповіла, що у сина дійсно були проблеми з вчителями у школі, а адміністрація заборонила їй вішати фотографію, щоб не травмувати психіку інших дітей. Про це вона повідомила у коментарі для видання "Факти".

Юлія зазначила, що з розумінням поставилася до того, що після загибелі сина в школі не стали вивішувати його портрет.

"Мені сказали, що не хочуть фотографією сина травмувати психіку інших дітей. На похороні Сергія було три вчителі, в тому числі його класна керівниця. І вона ж спочатку підтримала ідею з колажем. Я не просила створювати в школі вівтар. Мова йшла про колаж з фотографіями, на яких були і Сергійко, і його однокласники. І повісити цей колаж ми хотіли не в шкільному коридорі, а в класі. Коли ми з дітьми це придумали, ніхто не заперечував. У середу, 29 травня, колаж був готовий. А класна керівничка сказала мені: "Можете його забрати". Я відповіла, що у мене є багато фотографій сина, а цей колаж ми робили для класу, щоб діти пам'ятали про Сергійка. На що класна керівничка сказала, що повісити тут фотографії ми не зможемо. А якщо я наполягаю, то це, мовляв, до директора. Передати не можу, наскільки мені було боляче і прикро", - пояснила вона ситуацію з колажем в пам'ять про сина.

Сергій Петрук (фото зі сторінки вчительки Олени Карачун)

Вона додала, що незадовго до трагедії вона збиралася перевести сина в іншу школу, так як його не дуже добре сприймали у "Елладі". Про вчителів вона висловлюється негативно і пояснила, що деякі педагоги цілеспрямовано виводили дітей з себе.

"Тут йому було некомфортно, Сергій дійсно був неординарним хлопчиком, і не всі вчителі його сприймали. Син любив привертати до себе увагу. Він був завзятим театралом, любив виступати на сцені. 8 березня він виступав на великій сцені київського театру "Тисячоліття". А от у рідній школі йому далеко не завжди давали можливість себе проявити. Також було і з деякими предметами. Наприклад, математика. У Сергія була чудова пам'ять. Але якщо на нього довго не звертали уваги, у нього пропадало бажання старатися. А вчителю математики він не подобався, і вона показово його ігнорувала... Проблеми були з декількома вчителями. До речі, і з вчителькою інформатики, на яку у вересні минулого року напав з ножицями учень. Це було в Сережином класі. Слава Богу, в той день син не пішов у школу і всього цього не бачив. Але він часто розповідав, як ця вчителька погано ставилася до дітей і цілеспрямовано виводила їх з себе", - пояснила мама.

Сергій Петрук (фото зі сторінки вчительки Олени Карачун)

Вона досі не знає, чому син покінчив життя самогубством і повідомила, що за два місяці слідства поліція навіть не перевірила телефон хлопчика.

"Чому син покінчив з собою, я досі не знаю. Це сталося трохи більше двох місяців тому — 22 березня. Поліція відкрила кримінальну справу, але слідство не просунулося ні на крок. Наскільки мені відомо, поліція ще навіть не перевірила Сергія телефон! Не провели ніяких експертиз не опитали його однокласників... Слідчий то у відпустці, то хворіє, то просто не може говорити", - додала жінка.

Журналісти звернулися за коментарем до директора школи "Еллада" Вікторії Кузьменко. Вона повідомила, що між класним керівником і мамою Сергія Петрука просто сталося непорозуміння.

"Коли вона розмовляла з класним керівником та іншими дітьми (вони зустрічалися, коли було 40 днів по Сергію), вчителька так зрозуміла, що школярі подарують колаж Сергія мамі. А коли діти зробили колаж і дали його мамі Сергія, вона запитала, де його повісять. Класна керівник розгубилася. Сказала, що це вони їй зробили подарунок. А мама... Вона була на емоціях, я можу це зрозуміти... Вішати його фотографії в класі ніхто не забороняє. Повторюся, класний керівник і мама хлопчика просто один одного не зрозуміли", - озвучила свою позицію директор школи.

Після публікації про історію Сергія Петрука в соціальній мережі Facebook, на журналіста Леся Москаленко накинулися батьки школярів та вчителі. Вони звинуватили її в тому, що вона роздуває скандал через загибель дитини. Але у соціальних мережах пишуть, що трагедія з Сергієм – не єдина в цій школі, і крім хороших вчителів, в ній також працюють і погані люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві восьмикласник напав на вчительку через погану оцінку.

А також розповідали про те, що у київській школі мамі загиблого учня заборонили вшанувати пам'ять сина.