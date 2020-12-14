Знайте меру: раскрыты неожиданные свойства популярного среди украинцев деликатеса

Все чаще диетологи призывают отказаться от сала, объясняя это его калорийностью и высоким содержанием жиров. Однако, вместе с этим оно содержит полезные вещества и витамины, которые насытят организм в случае правильного потребления деликатеса.

Как пишет Ukr.Media, выбирать непременные нужно свежее сало, которое прошло ветеринарный контроль. Важным моментом во время потребления сала является именно его количество. Ведь в случае переедания, суперфуд может превратиться в токсичный продукт.

Так, в 100 г сала есть целых 770 килокалорий. Поэтому специалисты советуют каждый день есть этот продукт, но в умеренном количестве. Чтобы получить все нужные организму полезные элементы, достаточно употреблять в день от 10 до 30 грамм деликатеса.

Такая доза, съеденного утром сала, стимулирует выведение желчи, поможет избежать образованию желчных камней.

Кроме того, сало содержит арахидоновую кислоту, которая улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы. Этот продукт способен регулировать холестериновый обмен, препятствовать образованию атеросклеротических бляшек, и насыщает организм полезными жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами А, Е, Д.

Но категорически не рекомендуется есть сало тем, у кого есть проблемы с печенью, почками, желчным пузырем и поджелудочной железой.

Также не стоит употреблять вареное и копченое сало, приготовленное с помощью "жидкого дыма". Приготовленный таким образом продукт будет лишен всех полезных свойств.

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