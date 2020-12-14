Знайте міру: розкрито несподівані властивості найпопулярнішого серед українців делікатесу

Усе частіше дієтологи закликають відмовитися від сала, пояснюючи це його калорійністю та високим вмістом жирів. Однак, паралельно з цим воно містить корисні речовини та вітаміни, які наситять організм у разі правильного споживання делікатесу.

Як пише Ukr.Media, обирати неодмінні потрібно свіже сало, яке пройшло ветеринарний контроль. Важливим моментом під час споживання сала є саме його кількість. Адже у разі переїдання, суперфуд може перетворитися на токсичний продукт.

Так, у 100 г сала є аж 770 кілокалорій. Тому фахівці радять щодня їсти цей продукт, але у помірній кількості. Щоб отримати всі потрібні організму корисні елементи, достатньо вживати на день від 10 до 30 грамів делікатесу.

Така доза, з'їденого вранці сала, стимулюватиме виведення жовчі, допоможе уникнути утворенню жовчних каменів.

Крім того, сало має арахідонову кислоту, яка покращує роботу головного мозку, серцевого м'яза. Цей продукт здатен регулювати холестериновий обмін, перешкоджати утворенню атеросклеротичних бляшок, та насичує організм корисними жирними кислотами та жиророзчинними вітамінами А, Е, Д.

Але категорично не рекомендується їсти сало тим, у кого є проблеми із печінкою, нирками, жовчним міхуром і підшлунковою залозою.

Також не варто вживати варене і копчене сало, приготоване за допомогою "рідкого диму". Приготований таким чином продукт буде позбавлений усіх корисних властивостей.

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