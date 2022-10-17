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"Знайшли в обіймах з коханим і котом": що відомо про загиблу вагітну жінку в Києві

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 23:06
"Знайшли в обіймах з коханим і котом": що відомо про загиблу вагітну жінку в Києві Фото: Віка і Богдан загинули в Києві 17 жовтня (facebook/Anna Petrukova)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві 17 жовтня в результаті руйнування дроном-камікадзе багатоповерхового будинку загинуло чотири людини. Серед них молода пара, 30-річні Віка і Богдан, жінка була на шостому місяці вагітності.

Що відомо про загиблу, і як допомогти їхнім сім'ям - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про Віку

Дівчина працювала сомельє магазину GoodWine протягом шести років.

"Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів. Вона щиро любила вино та свою роботу", - пишуть про неї колеги.

17 жовтня її тіло "знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон, вони чекали на дитину".

"Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: "треба менше себе жаліти". Такою сильною ми запам‘ятаємо її. Назавжди", - додали на сторінці GoodWine.

&quot;Знайшли в обіймах з коханим і котом&quot;: що відомо про загиблу вагітну жінку в Києві

Фото: instagram.com/goodwine

Вони були справжньою сім'єю

"Це пара, якою можна було безкінечно милуватися, такі турботливі, уважні і теплі. Люди з відкритим розумом і серцем, щирі і людяні", - написала подруга загиблої Анна Петрукова.

За її словами, Віка і Богдан - люди, які не грали в сім’ю, вони були справжньою сім’єю.

&quot;Знайшли в обіймах з коханим і котом&quot;: що відомо про загиблу вагітну жінку в Києві

Фото: Загиблі в Києві 17 жовтня (facebook/Anna Petrukova)

"Турботливі, щирі, усміхнені. Люди справжніх, добрих цінностей, такі на котрих можна було покластися, такі, що з зав’язаними очима можна було йти у люте пекло і бути впевненим, вони не зрадять. Вони як стіни, як атланти", - додала вона.

Якщо ви хочете долучитися до допомоги їх сім’ям, можете перерахувати кошти на картку Анни: 5168742728534896

Нагадаємо, після атаки дрона на багатоповерхівку у Києві вранці 17 жовтня відомо про чотирьох загиблих.

Також ми писали, що вціліла після атаки дронів киянка вразила історією порятунку.

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