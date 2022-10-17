"Нашли в объятиях с любимым и котом": что известно о погибшей беременной женщине в Киеве

В Киеве 17 октября в результате разрушения дроном-камикадзе многоэтажного дома погибли четыре человека. Среди них молодая пара, 30-летние Вика и Богдан, женщина была на шестом месяце беременности.

Что известно о погибшей, и как помочь их семьям – читайте ниже в материале Styler.

Что известно о Вике

Девушка работала сомелье магазина GoodWine в течение шести лет.

"Она была единственной девочкой в отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не было сложных задач, вызовов. Она искренне любила вино и свою работу", - пишут о ней коллеги.

17 октября ее тело "обнаружили в объятиях с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда прилетел российский дрон, они ждали ребенка".



"Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: "надо меньше себя жалеть". Такой сильной мы запомним ее. Навсегда", - добавили на странице GoodWine.

Фото: instagram.com/goodwine

Они были настоящей семьей

"Это пара, которой можно было бесконечно любоваться, так заботливы, внимательны и теплы. Люди с открытым умом и сердцем, искренние и человечные", - написала подруга погибшей Анна Петрукова.

По ее словам, Вика и Богдан – люди, которые не играли в семью, они были настоящей семьей.

Фото: Погибшие в Киеве 17 октября (facebook/Anna Petrukova)

"Заботливые, искренние, улыбающиеся. Люди настоящих, добрых ценностей, такие на которых можно было положиться, такие, что с завязанными глазами можно было идти в яростный ад и быть уверенным, они не предадут. Они как стены, как атланты", – добавила она.

Если вы хотите присоединиться к помощи их семьям, можете перечислить средства на карточку Анны: 5168742728534896