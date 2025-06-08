Цей простий продукт назвали еліксиром молодості: він доступний кожному
Справжній скарб для збереження молодості, бадьорості та здоров'я може бути значно ближче і доступнішим, ніж ми думаємо.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який продукт допоможе зберегти вам молодість.
Чому білі гриби - еліксир молодості?
Вчені виявили, що звичайні білі гриби (боровики) є справжнім "продуктом молодості", доступним абсолютно кожному!
Секрет унікальних антивікових властивостей білих грибів криється в їхньому багатому складі, а саме – у високій концентрації потужних антиоксидантів: ерготіонеїну та глутатіону.
Потужні антиоксиданти
Ерготіонеїн і глутатіон - це два ключові антиоксиданти, які відіграють критичну роль у захисті клітин організму від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Вільні радикали – це нестабільні молекули, які руйнують клітини, прискорюючи процеси старіння та розвиток хронічних захворювань.
Дослідження показали, що білі гриби містять рекордні рівні цих антиоксидантів, і навіть перевершують за цим показником багато відомих "суперфудів". Це робить їх надзвичайно ефективними у боротьбі з оксидативним стресом – однією з основних причин старіння на клітинному рівні.
Протизапальні властивості
Хронічне запалення - це ще один фактор, що прискорює старіння та сприяє розвитку вікових захворювань, таких як хвороби серця, артрит і нейродегенеративні розлади. Активні сполуки в білих грибах мають виражені протизапальні властивості, допомагаючи зменшити запальні процеси в організмі та уповільнити їх негативний вплив.
Підтримка когнітивних функцій
Ерготіонеїн, що міститься в білих грибах, також активно досліджується на предмет його ролі у захисті мозку. Вважається, що він допомагає знизити ризик нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та Паркінсона, підтримуючи здоров'я нейронів та когнітивні функції з віком.
Зміцнення імунітету та загальне здоров'я
Білі гриби багаті на вітаміни групи В, селен, мідь та інші мінерали, які підтримують здоров'я імунної системи, енергетичний обмін та загальний добробут організму. Сильний імунітет є запорукою здорового старіння, дозволяючи організму ефективніше боротися з інфекціями та хворобами.
Продукт доступний абсолютно всім
На відміну від екзотичних та дорогих "суперфудів", білі гриби надзвичайно доступні. Їх можна знайти у свіжому вигляді в сезон, а також у сушеному або замороженому вигляді протягом усього року в більшості супермаркетів та на ринках. Сушені гриби зберігають усі свої корисні властивості, а іноді навіть мають концентрованіший смак.
Білі гриби є універсальним інгредієнтом у кулінарії. Їх можна додавати до супів, рагу, соусів, омлетів, пасти, різотто, запіканок. Спробуйте просто обсмажити їх з цибулею та часником для швидкого та поживного гарніру.
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В матеріалі використані такі джерела - PubMed, National Institutes of Health (NIH), Harvard T.H. Chan School of Public Health.
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