Знання, що завжди під рукою! 5 найкращих додатків, які легко "прокачають" вашу англійську

Duolingo

Мобільний додаток з вивчення мови в ігровій формі.

Окрім англійської він дозволяє також вчити й інші мови - німецьку, іспанську, французьку, турецьку, японську чи навіть китайську.

Нині Duolingo працює також і на комп'ютері.

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ED Words

Додаток допоможе поліпшити словниковий запас за допомогою карток.

Він дозволяє виконувати чотири основних види тренувань на запам'ятовування слів і збагачує вашу мову на щонайменше 10 слів щодня.

Тут можна знайти понад 350 готових тематичних наборів, створювати власні добірки, працювати з "розумним" алгоритмом інтервальних повторень.

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Lingualeo

Один із найвідоміших сервісів для вивчення англійської мови разом із левеням на ім'я Leo.

Додаток стане у нагоді для дітей і дорослих, адже на початку навчання програма аналізує рівень знань користувача та пропонує найбільш оптимальні завдання.

Варто зазначити, що певними розділами додатка безкоштовно користуватися не вийде (вони працюють на платній основі).

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LingQ

Цей додаток допомагає читати, перекладати та слухати тексти англійською мовою.

Обрані вами незнайомі слова у текстах виділяються певним кольором (залежно від рівня складності запам'ятовування слова). Це дозволяє не просто "зазубрювати" нові слова, а запам'ятовувати їх у контексті.

Окрім англійської доступні також й інші мови.

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Memrise

Робота в додатку заснована на науковій методиці, яка дозволяє вивчити до 44 слів на годину.

Головна "сила" програми - меми, які дозволяють значно краще запам'ятовувати матеріал.

Крім того, різні ігрові режими тренують різні аспекти пам'яті: візуальне вивчення, повторення та закріплення, швидке згадування тощо.

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Бонус!

Якщо ви хочете прокачати свою бізнес англійську та надаєте перевагу Instagram, радимо звернути увагу на групу business_english_yappi.

Крім того, варто ознайомитись із низкою цікавих Youtube-каналів: