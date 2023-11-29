Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко "прокачают" ваш английский

В современном мире английский язык - фактически обязательный элемент развития личности. Мы встречаемся с ним везде - от музыки на радио до делового общения с зарубежными партнерами на работе. Именно поэтому в сети давно стали появляться бесплатные приложения для изучения английского.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные предложения в сети и рассказывает о лучших приложениях, которые помогут украинцам улучшить свой английский.
Мобильное приложение для изучения языка в игровой форме.
Кроме английского он позволяет также учить и другие языки - немецкий, испанский, французский, турецкий, японский или даже китайский.
Сегодня Duolingo работает также и на компьютере.
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Приложение поможет улучшить словарный запас с помощью карт.
Он позволяет выполнять четыре основных вида тренировок на запоминание слов и обогащает ваш язык на не менее 10 слов в день.
Здесь можно найти более 350 готовых тематических наборов, создавать собственные подборки, работать с "умным" алгоритмом интервальных повторений.
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Один из самых известных сервисов для изучения английского языка вместе со львенком по имени Leo.
Приложение пригодится для детей и взрослых, ведь в начале обучения программа анализирует уровень знаний пользователя и предлагает наиболее оптимальные задачи.
Следует отметить, что определенными разделами приложения бесплатно пользоваться не получится (они работают на платной основе).
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Это приложение помогает читать, переводить и слушать тексты на английском языке.
Выбранные незнакомые слова в текстах выделяются определенным цветом (в зависимости от степени сложности запоминания слова). Это позволяет не просто "зазубривать" новые слова, а запоминать их в контексте.
Кроме английского доступны и другие языки.
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Работа в приложении основана на научной методике, позволяющей выучить до 44 слов в час.
Главная "сила" программы - мемы, позволяющие значительно лучше запоминать материал.
Кроме того, разные игровые режимы тренируют разные аспекты памяти: визуальное изучение, повторение и закрепление, быстрое вспоминание и т.д.
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Если вы хотите прокачать свой бизнес английский и предпочитаете Instagram, советуем обратить внимание на группу business_english_yappi.
Кроме того, стоит ознакомиться с рядом интересных Youtube-каналов:
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут бесплатно учить английский онлайн.
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