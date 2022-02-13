Знаменитий київський кінотеатр розвалюється на очах: облицювання трощить авто під будівлею (відео)

У Києві знаменитий кінотеатр "Київська Русь" перебуває в жахливому стані - з будівлі відпадає частина облицювання, і такі шматки вже пошкодили один з припаркованих біля стіни будівлі під сходами автомобілів.

Кінотеатр знаходиться недалеко від станції метро "Лук'янівська" на вулиці Січових Стрільців, 93. Зараз він не функціонує і не приймає глядачів - з 10 січня в кінотеатрі почалися ремонтні роботи.

Таким чином в момент обвалення частини облицювання поруч, на щастя, не було людей - любителів кінематографа. А ось залишати машини під будівлею охочих виявилося чимало.

Зачинений на ремонт кінотеатр "Київська Русь" (фото: скріншот з відео)

Так, на відео в мережі видно, що біля "Київської Русі" стоять десятки авто, власники яких, очевидно, вирішили, що знайшли тут прекрасну альтернативу паркувальним місцям. На практиці виявилося зворотне.

На ролику показано, що шматок від облицювання будівлі "прилетів" прямо на легковик Mazda, а ось власнику Mustang пощастило більше - машину по сусідству кругляки не зачепили.

На авто під будівлею кінотеатру падають шматки облицювання (фото: скріншот з відео)

"Хлопців, тут кінотеатр "Київська Русь" на очах розвалюється. Неприємно так прилетіло на припарковану Mazda і дуже пощастило власнику Mustang", - йдеться в описі до кадрів.

Автовласникам рекомендують скоріше прибрати свій транспорт, припаркований в цьому небезпечному місці.

Відео: у Києві облицювання на кінотеатрі "Київська Русь" падає на авто, припарковані під будівлею

Кінотеатр "Київська Русь" був побудований в 1982 році на місці свого попередника, кінотеатру "Комунар" (1961 рік), і швидко завоював велику популярність серед жителів української столиці.

У 1990 році, коли в Києві проходив фестиваль британського кіно, на сцену кінотеатру "Київська Русь" піднімалися зірки світового кінематографа Ліндсей Андерсен, Малкольм Мак Дауел, у кінотеатр також нанесла візит принцеса Діана і Маргарет Тетчер.

У 1997 кінотеатр повністю оновили, встановивши сучасні системи, поставили нові крісла. Взимку 2022-го почався ремонт будівлі. У "Київській Русі" два сучасних кінозали: великий зал на 1192 місця, найбільший екран в Україні (26х11 м) і малий зал на 176 місць, зі звуком Dolby Digital Surround EX.

Кінотеатр "Київська Русь" (фото: facebook.com/kievskayarusy)

Відновлення кінотеатру "Київська Русь"

Зараз легендарний кінотеатр збирають серйозно переробити, зробивши з нього сучасний мультифункціональний культурним центром. Перший заступник директора у Мережі кінотеатрів КП "Київкінофільм" Лариса Зубенко показувала у Facebook фото з візуалізацією проекту реконструкції.

А ще всередині планують створити третю кінозалу та конференц-залу.

Як виглядатиме кінотеатр "Київська Русь" (фото: facebook.com)