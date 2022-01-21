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Знаменитый астролог назвал знаки Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год сулит трем знакам Зодиака проблемы, неприятности, трудности, на преодоление которых придется затратить много сил и нервов. Знаменитый астролог Павел Глоба дал совет каждому из них, как пережить "черную полосу".

Кто самые невезучие знаки Зодиака в нынешнем году, пишет SlovoFraza.

Рак

Астролог рекомендует представителям знака собраться с силами. В этот период вам нужно будет не отчаиваться, ведь главной проблемой может стать скука и, последующие за ней, поиски смысла жизни.

Не стоит ждать ничего хорошего и от работы, скорее всего, в скором времени вы захотите поменять ее на что-то более значимое.

Лев

А вот Львам больше всего не будет везти в личной жизни, которая в 2022-м году окажется под ударом.

Павел Глоба рекомендует отказаться от обострения ссор, иначе рискуете вовсе нарваться на расставание с любимым человеком.

Козерог

Неудачи в случае Козерогов будут связаны с нежеланием учиться на своих ошибках. Вы будете наступать на те же грабли, получая закономерный результат.

Астрологи советуют вам все-таки провести работу над ошибками, пока не поздно, и не быть таким самоуверенным.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака конец зимы может принести огромную удачу и везение.

Также известный астролог рассказала, что всем нам ждать от периода Ретроградной Венеры.

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Гороскоп