Знаменитый астролог назвал знаки Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"

Рак

Астролог рекомендует представителям знака собраться с силами. В этот период вам нужно будет не отчаиваться, ведь главной проблемой может стать скука и, последующие за ней, поиски смысла жизни.

Не стоит ждать ничего хорошего и от работы, скорее всего, в скором времени вы захотите поменять ее на что-то более значимое.

Лев

А вот Львам больше всего не будет везти в личной жизни, которая в 2022-м году окажется под ударом.

Павел Глоба рекомендует отказаться от обострения ссор, иначе рискуете вовсе нарваться на расставание с любимым человеком.

Козерог

Неудачи в случае Козерогов будут связаны с нежеланием учиться на своих ошибках. Вы будете наступать на те же грабли, получая закономерный результат.

Астрологи советуют вам все-таки провести работу над ошибками, пока не поздно, и не быть таким самоуверенным.