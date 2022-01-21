Знаменитий астролог назвав знаки Зодіаку, для яких 2022 рік стане "чорною смугою"

Рак

Астролог рекомендує представникам знака зібратися з силами. У цей період вам потрібно буде не занепадати, адже головною проблемою може стати нудьга і, наступні за нею, пошуки сенсу життя.

Не варто чекати нічого хорошого і від роботи, швидше за все, незабаром ви захочете поміняти її на щось більш значуще.

Лев

А ось Левам найбільше не буде щастити в особистому житті, яке в 2022-му році опиниться під ударом.

Павло Глоба рекомендує відмовитися від загострення сварок, інакше ризикуєте зовсім нарватися на розставання з коханою людиною.

Козеріг

Невдачі в разі Козерогів будуть пов'язані з небажанням вчитися на своїх помилках. Ви будете наступати на ті ж граблі, отримуючи закономірний результат.

Астрологи радять вам все-таки провести роботу над помилками, поки не пізно, і не бути таким самовпевненим.