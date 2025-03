Знаменита співачка загинула в жахливій аварії: вона була улюбленицею мільйонів

“Моя матуся пішла…" - написала вона, додавши, що коментарів давати не буде, бо їй “потрібно прийти до тями". Енджі Стоун загинула (фото: instagram.com/theangiestone)

Згодом представник Стоун Дебора Р. Шампань підтвердила виданню TMZ інформацію про смерть співачки.

За її словами, зірка загинула в автокатастрофі, коли їхала з виступу у Монтгомері, штат Алабама. У фургоні разом з артисткою їхали її команда та бек-вокалісти. Внаслідок ДТП загинула лише Стоун.

Хто така Енджі Стоун

Енджі Стоун народилася 18 грудня 1961 року. Вона розпочала свою кар'єру у 1970-х, ставши учасницею фанк-гурту The Sequence, одного з перших жіночих хіп-хоп колективів.

У 1990-х вона досягла великої популярності як сольна виконавиця, випустивши альбоми "Black Diamond" (1999), "Mahogany Soul" (2001), "Stone Love" (2004) та інші.

Її стиль поєднує глибокий соул, джазові мотиви та сучасний R&B, а хіти "No More Rain (In This Cloud)", "Wish I Didn't Miss You" та "Brotha" зробили її однією з найвпливовіших соул-співачок свого часу.

"No More Rain (In This Cloud)"

"Wish I Didn't Miss You"

"Brotha"

Крім музики, Енджі Стоун також знімалася в кіно, зокрема у фільмах “Ціпонька" Тома Бреді та “Шалений патруль" Кевіна Харта, а також брала участь у різноманітних реаліті-шоу.

У Енджі залишилися син Майкл, дочка Даймонд і двоє онуків.

Вас може зацікавити