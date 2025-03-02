Знаменита співачка загинула в жахливій аварії: вона була улюбленицею мільйонів

Знаменита американська співачка та акторка Енджі Стоун (Angie Stone) померла у віці 63 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію на Facebook-сторінці доньки однієї з провідних виконавиць у стилях neo-soul, R&B та хіп-хоп.
“Моя матуся пішла…" - написала вона, додавши, що коментарів давати не буде, бо їй “потрібно прийти до тями".
Згодом представник Стоун Дебора Р. Шампань підтвердила виданню TMZ інформацію про смерть співачки.
За її словами, зірка загинула в автокатастрофі, коли їхала з виступу у Монтгомері, штат Алабама. У фургоні разом з артисткою їхали її команда та бек-вокалісти. Внаслідок ДТП загинула лише Стоун.
Енджі Стоун народилася 18 грудня 1961 року. Вона розпочала свою кар'єру у 1970-х, ставши учасницею фанк-гурту The Sequence, одного з перших жіночих хіп-хоп колективів.
У 1990-х вона досягла великої популярності як сольна виконавиця, випустивши альбоми "Black Diamond" (1999), "Mahogany Soul" (2001), "Stone Love" (2004) та інші.
Її стиль поєднує глибокий соул, джазові мотиви та сучасний R&B, а хіти "No More Rain (In This Cloud)", "Wish I Didn't Miss You" та "Brotha" зробили її однією з найвпливовіших соул-співачок свого часу.
"No More Rain (In This Cloud)"
"Wish I Didn't Miss You"
"Brotha"
Крім музики, Енджі Стоун також знімалася в кіно, зокрема у фільмах “Ціпонька" Тома Бреді та “Шалений патруль" Кевіна Харта, а також брала участь у різноманітних реаліті-шоу.
У Енджі залишилися син Майкл, дочка Даймонд і двоє онуків.
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