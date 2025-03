Знаменитая певица погибла в ужасной аварии: она была любимицей миллионов

"Моя мамочка ушла..." - написала она, добавив, что комментариев давать не будет, потому что ей "нужно прийти в себя". Энджи Стоун погибла (фото: instagram.com/theangiestone)

Позже представитель Стоун Дебора Р. Шампань подтвердила изданию TMZ информацию о смерти певицы.

По ее словам, звезда погибла в автокатастрофе, когда ехала с выступления в Монтгомери, штат Алабама. В фургоне вместе с артисткой ехали ее команда и бэк-вокалисты. В результате ДТП погибла только Стоун.

Кто такая Энджи Стоун

Энджи Стоун родилась 18 декабря 1961 года. Она начала свою карьеру в 1970-х, став участницей фанк-группы The Sequence, одного из первых женских хип-хоп коллективов.

В 1990-х она достигла большой популярности как сольная исполнительница, выпустив альбомы "Black Diamond" (1999), "Mahogany Soul" (2001), "Stone Love" (2004) и другие.

Ее стиль сочетает глубокий соул, джазовые мотивы и современный R&B, а хиты "No More Rain (In This Cloud)", "Wish I Didn't Miss You" и "Brotha" сделали ее одной из самых влиятельных соул-певиц своего времени.

"No More Rain (In This Cloud)"

"Wish I Didn't Miss You"

"Brotha"

Помимо музыки, Энджи Стоун также снималась в кино, в частности в фильмах "Цыпочка" Тома Брэди и "Безумный патруль" Кевина Харта, а также участвовала в различных реалити-шоу.

У Энджи остались сын Майкл, дочь Даймонд и двое внуков.

