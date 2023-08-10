UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знаки Зодіаку, яким пощастить просто сьогодні. Як отримати від життя все

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп обіцяє знакам Зодіаку неймовірний день, який розпочне цикл позитивних змін. Астрологи кажуть, що сьогодні пощастить найбільше представникам чотирьох сузір'їв.

Хто вони, пише Telegram Гороскоп і мотивація в прогнозі на 10 серпня.

Телець

У цей день вам може здатися, що ви здатні передбачати майбутнє - всі ваші припущення виявляться вірними.

Порада вам: не лякайтеся і не шукайте в цьому містику, не покладайтеся тільки на інтуїцію. Просто ви надто довго обмірковували ситуацію, і підсвідомість "підкинула" вам єдиний варіант розвитку подій. Сміливо йдіть за своїм чуттям, і все у вас складеться, як треба.

Діва

Сьогодні й до кінця тижня ваша фантазія запрацює на повну потужність, і ви буквально фонтануватимете креативними ідеями.

Не впустіть шанс справити враження на оточуючих, не опускайте руки, зіткнувшись із критикою. Хай критикують - це все заздрість до вашої прекрасної персони. 

Терези

Завершіть стосунки, які вас обтяжують і давно віджили себе. Сьогодні зірки нададуть вам максимальну допомогу, і розрив буде безболісним.

Якщо проявите малодушність - будете змушені ще довго спілкуватися з людиною, яка вам давно нецікава, а, можливо, і неприємна.

Скорпіон

День сприятливий для ухвалення остаточних рішень, завершальних кроків, підбиття підсумків.

Вдалими будуть угоди купівлі-продажу, ділові відрядження та подорожі. Увечері чекайте на дзвінок - хтось із близьких чи колег повідомить вам гарну новину.

Раніше ми писали, який місяць є найсприятливішим для кожного знаку Зодіаку.

Також читайте про недоліки всіх представників зодіакальних сузір’їв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп