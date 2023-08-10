Знаки Зодиака, которым повезет прямо сегодня. Как получить от жизни все

Гороскоп обещает знакам Зодиака невероятный день, который начнет цикл положительных изменений. Астрологи говорят, что сегодня повезет больше всего представителям четырех созвездий.
Кто они, пишет Telegram Гороскоп і мотивація в прогнозе на 10 августа.
В этот день вам может показаться, что вы способны предсказывать будущее - все ваши предположения окажутся верными.
Совет вам: не пугайтесь и не ищите в этом мистику, не полагайтесь только на интуицию. Просто вы слишком долго обдумывали ситуацию, и подсознание "подбросило" вам единственный вариант развития событий. Смело идите за своим чутьем, и все у вас сложится как надо.
Сегодня и до конца недели ваша фантазия заработает на полную мощность, и вы будете буквально фонтанировать креативными идеями.
Не упустите шанс произвести впечатление на окружающих, не опускайте руки, столкнувшись с критикой. Пусть критикуют - это все зависть к вашей прекрасной персоне.
Завершите отношения, которые вас тяготят и давно отжили себя. Сегодня звезды окажут вам максимальную помощь, и разрыв будет безболезненным.
Если проявите малодушие - будете вынуждены еще долго общаться с человеком, который вам давно неинтересен, а, возможно, и неприятен.
День благоприятен для принятия окончательных решений, завершающих шагов, подведения итогов.
Удачны будут сделки купли-продажи, деловые командировки и путешествия. Вечером ждите звонка - кто-то из близких или коллег сообщит вам хорошую новость.
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