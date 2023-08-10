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Знаки Зодиака, которым повезет прямо сегодня. Как получить от жизни все

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп обещает знакам Зодиака невероятный день, который начнет цикл положительных изменений. Астрологи говорят, что сегодня повезет больше всего представителям четырех созвездий.

Кто они, пишет Telegram Гороскоп і мотивація в прогнозе на 10 августа.

Телец

В этот день вам может показаться, что вы способны предсказывать будущее - все ваши предположения окажутся верными.

Совет вам: не пугайтесь и не ищите в этом мистику, не полагайтесь только на интуицию. Просто вы слишком долго обдумывали ситуацию, и подсознание "подбросило" вам единственный вариант развития событий. Смело идите за своим чутьем, и все у вас сложится как надо.

Дева

Сегодня и до конца недели ваша фантазия заработает на полную мощность, и вы будете буквально фонтанировать креативными идеями.

Не упустите шанс произвести впечатление на окружающих, не опускайте руки, столкнувшись с критикой. Пусть критикуют - это все зависть к вашей прекрасной персоне.

Весы

Завершите отношения, которые вас тяготят и давно отжили себя. Сегодня звезды окажут вам максимальную помощь, и разрыв будет безболезненным.

Если проявите малодушие - будете вынуждены еще долго общаться с человеком, который вам давно неинтересен, а, возможно, и неприятен.

Скорпион

День благоприятен для принятия окончательных решений, завершающих шагов, подведения итогов.

Удачны будут сделки купли-продажи, деловые командировки и путешествия. Вечером ждите звонка - кто-то из близких или коллег сообщит вам хорошую новость.

Раньше мы писали, какой месяц является наиболее благоприятным для каждого знака Зодиака.

Также читайте о недостатках всех представителей зодиакальных созвездий.

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Гороскоп