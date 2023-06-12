Знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить цього тижня в кар'єрі, грошах і коханні

Телець

Астрологи кажуть, що на роботі ваш авторитет зростатиме. Постарайтеся продумувати кожне рішення, адже зараз це дуже важливо. Не виключено, що надійде вигідна пропозиція, яку не варто упускати.

На вихідних влаштуйте собі маленьке свято, яке порадує вас та всіх членів родини.

Стрілець

Вам радять свої плани та ідеї тримати при собі. Адже перед вами цього тижня можуть відкритися нові можливості, а везіння почне супроводжувати у всьому.

Тож проявіть ініціативу щодо застосування своїх ідей на практиці, а розв'язання важливих питань не відкладайте надовго. Перед прийняттям рішення зважте всі "за" і "проти", щоб мінімізувати всі ризики.

Козеріг

Цього тижня роботи буде багато, і є ризик отримати навіть понаднормову. Але за це ви отримаєте гідну винагороду, що приємно вплине на ваш фінансовий стан.

На вихідних постарайтеся відпочити із близькими друзями на природі. Можливі важливі та приємні новини.

Сприятливі дні для справ у червні 2023

Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 14-16, 19, 21, 23-15, 28, 29 червня.