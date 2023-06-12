Знаки Зодиака, которым больше всего повезет на этой неделе в карьере, деньгах и любви

Телец

Астрологи говорят, что на работе ваш авторитет будет расти. Постарайтесь продумывать каждое решение, ведь сейчас это очень важно. Не исключено, что поступит выгодное предложение, которое не следует упускать.

На выходных устройте себе маленький праздник, который порадует вас и всех членов семьи.

Стрелец

Вам рекомендуют свои планы и идеи держать при себе. Ведь перед вами на этой неделе могут открыться новые возможности, а везение начнет сопровождать во всем.

Проявите инициативу по применению своих идей на практике, а решение важных вопросов не откладывайте надолго. Перед принятием решения учтите все "за" и "против", чтобы минимизировать все риски.

Козерог

На этой неделе работы будет много, и есть риск получить даже сверхурочную. Но за это вы получите достойное вознаграждение, что приятно повлияет на ваше финансовое состояние.

На выходных постарайтесь отдохнуть с близкими друзьями на природе. Возможны важные и приятные новости.

Благоприятные дни для дел в июне 2

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 14-16, 19, 21, 23-15, 28, 29 июня.