Знаки Зодіаку, у яких підкоситься здоров'я цього тижня. Бережіться складних часів!

Овен

Цього тижня можливо багато сильних емоцій та енергії, але справлятися із викликами доведеться з холодною головою. Будьте уважні до емоцій, не ухвалюйте швидких рішень, постарайтеся не сваритися і не скандалити.

Напруга і стрес можуть відбитися на здоров'ї, тож пошукайте способи швидкого розслаблення. В особистому житті проявіть терпіння та увагу, адже час буде доволі конфліктним.

Рак

Початок весни принесе складнощі - перш за все в особистому житті. Але не варто зневірятися, ви зможете знайти вдале рішення.

На початку тижня ви можете почуватися вимотаними та втомленими, тому всі важливі справи сміливо переносьте на другу частину тижня та постарайтеся відпочити. Можливо, вам варто змінити графік, щоб зменшити навантаження, і поберегти здоров'я.

Риби

На цьому тижні на роботі ситуація може бути трохи напруженою, і ви відчуєте себе невпевнено у деяких ситуаціях. Доведеться швидко приймати рішення та адаптуватися до змін.

В особистому житті можуть бути переживання та несподівані події. Намагайтеся більше відпочивати, щоб стрес та втома вас не вибили з колії і не підірвали тендітне здоров'я.