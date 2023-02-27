Хто зі знаків Зодіаку здатний на зраду, а хто - найвірніший

Гороскоп може розповісти не тільки про те, що вас чекає наступного тижня, а й про те, які риси характеру притаманні тим, чи іншим знакам Зодіаку. Це стосується і схильності до зрад.

Про рейтинг знаків Зодіаку від найбільш вірного до найбільш зрадливого, пише Psyxology .

Діва

Цей знак не любить ризикувати. Якщо в стосунках немає серйозних проблем, то навіщо щось змінювати та йти на невиправданий ризик? А якщо Діва дізнається про зраду партнера, то не буде мститися, а просто розірве стосунки.

Скорпіон

Представники цього знаку важко йдуть на нові стосунки, тому про зраду й мови бути не може. Скорпіони в дуже рідких випадках йдуть на зраду та ніколи не пробачають, якщо зраджують їх.

Рак

Раки ніколи не зраджують, бо бояться отримати те саме у відповідь. Вони дуже чуйні, тому бережуть свої нерви та почуття.

Козеріг

Вони звикли домовлятися про все наперед, тому якщо в Козерога не "вільні стосунки", то навряд чи він піде на зраду. Такий варіант може статися лише в тому випадку, якщо партнер охолоне до цього знаку Зодіаку.

Водолій

У нього нема схильності до зрад, адже йому просто не цікаво. Водолій сильно прив'язується до партнера, тому інші його не приваблюють та не манять.

Риби

Представники знаку Зодіаку здатні фантазувати про роман на стороні, але до справи це так й не доходить, бо вони постійно знаходяться в пошуці недосяжного ідеалу.

Телець

Тельці ласі на все красиве, тому цілком можуть зрадити партнера з кимось дуже привабливим.

Терези

Представники знаку досить часто закохуються та схильні зраджувати з колишніми, бо ніяк не можуть забути ті щасливі миті, проведені разом.

Стрілець

Він може зраджувати від нудьги. Стрілець у постійному пошуці ідеалу. Однак, на відміну від пасивних Риб, в досить активному пошуці.

Близнюки

Представники знаку ненавидять рутину, тому можуть зраджувати, але назвати конкретні причини не здатні. Для них це просто секс, ніякої прив’язаності.

Овен

Овни легко піддаються тваринним інстинктам, тому стримати їх від зради може лише регулярний та якісний секс.

Лев

Леви постійно закохуються. Іноді ці інтрижки можуть обмежуватися дружньою перепискою, а іноді доходить й до сексу. Щоб такого не ставалося, Левів необхідно хвалити, пестити та підтримувати емоційний зв’язок із ними.