RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Знаки Зодиака, у которых подкосится здоровье на этой неделе. Берегитесь сложных времен!

Гороскоп 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 6 по 12 марта, предупреждает несколько знаков Зодиака, что они могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем и не только.

Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

На этой неделе возможно много сильных эмоций и энергии, но справляться с вызовами придется с холодной головой. Будьте внимательны к эмоциям, не принимайте скорых решений, постарайтесь не ссориться и не скандалить.

Напряжение и стресс могут отразиться на здоровье, поэтому поищите способы быстрого расслабления. В личной жизни проявите терпение и внимание, ведь время будет достаточно конфликтным.

Рак

Начало весны принесет сложности - прежде всего в личной жизни. Но не стоит отчаиваться, вы сможете найти удачное решение.

В начале недели вы можете чувствовать себя утомленными, поэтому все важные дела смело переносите на вторую часть недели и постарайтесь отдохнуть. Возможно, вам следует изменить график, чтобы уменьшить нагрузку, и сберечь здоровье.

Рыбы

На этой неделе ситуация может быть немного напряженной, и вы почувствуете себя неуверенно в некоторых ситуациях. Придется быстро принимать решения и адаптироваться к изменениям.

В личной жизни могут быть переживания и неожиданные события. Старайтесь больше отдыхать, чтобы стресс и усталость вас не выбили из колеи и не подорвали хрупкое здоровье.

Раньше мы писали о знаках Зодиака, для которых скоро наступит переломный момент.

Также узнайте, кто из знаков Зодиака способен на измену.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскопастрология