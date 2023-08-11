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Знаки Зодіаку на які посипляться проблеми просто сьогодні

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П'ятниця 11 серпня 2023 06:30
Знаки Зодіаку на які посипляться проблеми просто сьогодні Гороскоп на сьогодні (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким сьогодні не надто щаститиме, адже доведеться вирішувати ряд проблем. Астрологи радять їм поберегтися в п'ятницю, 11 серпня.

Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Овен

Для вас цей день буде досить складний в емоційному плані. З одного боку, Овни налаштовані на позитив, а з іншого - схильні до несподіваних спалахів роздратування.

Щоб не наламати дров і не надто втомитися на емоційних "гойдалках", зведіть спілкування з людьми до мінімуму.

Скорпіон

Життя раптом здасться вам тьмяним і безпросвітним, дратуватиме будь-яка дрібниця. Зірки радять не зациклюватися на негативі та боротися з поганим настроєм від самого ранку.

Все у ваших руках: якщо зможете налаштуватися на позитив, життя знову заграє яскравими барвами.

Водолій

Зменште темп, якщо не хочете довести себе до повного вигоряння. Розбирайтеся тільки з терміновими, невідкладними питаннями, делегуйте частину справ іншим, звертайтеся за допомогою, якщо вона необхідна.

Астрологи радять вам провести вечір у своє задоволення, і вже завтра все буде краще.

Риби

У п'ятницю вам доведеться діяти під тиском обставин - виконувати нудні доручення начальства, спілкуватися з неприємними людьми, займатися нецікавими, нудними справами.

Змиріться та постарайтеся робити все сумлінно, і до кінця дня отримаєте приємний бонус.

Раніше ми писали, який місяць є найсприятливішим для кожного знаку Зодіаку.

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