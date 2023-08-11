Знаки Зодиака на которые посыпятся проблемы прямо сегодня

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым сегодня не будет везти, ведь придется решать ряд проблем. Астрологи советуют им уберечься в пятницу, 11 августа.

Овен

Вам этот день будет достаточно сложен в эмоциональном плане. С одной стороны, Овны настроены на позитив, а с другой - склонны к неожиданным вспышкам раздражения.

Чтобы не наломать дров и не слишком устать на эмоциональных "качелях", сведите общение с людьми до минимума.

Скорпион

Жизнь вдруг покажется вам тусклой и беспросветной, будет раздражать любой пустяк. Звезды советуют не зацикливаться на негативе и бороться с плохим настроением с самого утра.

Все в ваших руках: если сможете настроиться на позитив, жизнь снова заиграет яркими красками.

Водолей

Сбавьте темп, если не хотите довести себя до полного выгорания. Разбирайтесь только со срочными, безотлагательными вопросами, делегируйте часть дел другим, обращайтесь за помощью, если она необходима.

Астрологи советуют вам провести вечер в свое удовольствие, и уже завтра все будет лучше.

Рыбы

В пятницу вам придется действовать под давлением обстоятельств - выполнять скучные поручения начальства, общаться с неприятными людьми, заниматься неинтересными, скучными делами.

Смиритесь и постарайтесь делать все добросовестно и до конца дня получите приятный бонус.