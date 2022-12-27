Знаки Зодіаку, які переломлять свою долю до кінця 2022 року: хапайтеся за шанс

Гороскоп до кінця грудня 2022 розповість про чотири знаки Зодіаку, які зможуть змінити свою долю напередодні святкування Нового року. На це вказує положення зірок і планет до кінця останнього тижня року.

Телець

Намагайтеся не лаяти себе за минулі помилки й в цілому - відпустіть своє минуле. Адже вам знадобляться всі сили – очікується шквал завдань та проблем у справах та роботі. На щастя ви зможете пережити цю бурю.

Астрологи радять правильно розставити пріоритети, щоб останні дні були сприятливими. Наприкінці року виможете зустріти людей, які вам допоможуть і підтримають.

Діва

Приділіть цього тижня особливу увагу своєму здоров'ю та постарайтеся зустріти 2023-й рік у гарному настрої. Цей тиждень може стати відправною точкою в нове життя, хоча таким він може і не здаватися.

Можуть відбуватися приховані процеси у житті Дів, наслідки яких стануть доленосними. А життя точно вже не буде таким, як у минулому.

Скорпіон

Для вдалої зустрічі нового року вам слід перестати скаржитися на життя. Прислухайтесь і придивляйтеся останніми днями року до всього, що може мати хоч якесь значення для успіху.

Скорпіонам варто чіплятися за будь-які можливості, щоб 1 січня не було про що шкодувати. Останній тиждень стане дуже важливим.

Водолій

Астрологи кажуть, що Ваше життя може дуже швидко та несподівано змінитися. Але будьте дуже обережні - якщо зміни здаватимуться дуже сприятливими - шукайте підводне каміння. Якщо все здаватиметься в негативному світлі - зачекайте і шукайте щось у цьому гарного.

Поспіх стане головним ворогом Водоліїв в останні дні року та перший день січня. Краще погляньте на все зі сторони і приділіть час незакінченим справам.