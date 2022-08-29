ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Знаки Зодиака, жизнь которых может кардинально перевернуться уже сегодня-завтра

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 06:39
Знаки Зодиака, жизнь которых может кардинально перевернуться уже сегодня-завтра Фото: Гороскоп с 29 августа по 4 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю, с 29 августа по 4 сентября 2022 расскажет о знаках Зодиака, которых ждет жизненный переворот буквально сегодня-завтра. И таких знаков - только два!

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен будет "фонтанировать"

Астролог говорит, что у Овнов сейчас период творческого авантюризма.

"Голова просто фонтанирует разнообразными идеями привлечения денег", - прогнозирует астролог.

Кроме того у вас сейчас на горизонте появится объект любви, от которого будет сносить голову.

"Ждите проявление жестов внимания от очень влиятельных людей", - добавила эксперт.

Тельца ждет карьерный прорыв

По словам Арины Артуровны, у Тельцов на повестке дня этой недели: карьера и финансы. Работа сейчас отнимает огромное количество времени.

"Как физически так и мысленно - вы полностью в работе", - отметила эксперт.

Также вероятна очень важная командировка за границу, или встреча с иностранными партнерами.

"Многих Тельцов ждет карьерное продвижение на этой неделе", - прогнозирует астролог.

Ранее астролог также сделала предупреждение про августовское новолуние в Деве.

Также читайте обо всех важных событиях, которые состоятся в августе 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь