Ці знаки Зодіаку закрутять новий роман на цьому тижні: прогноз астролога

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень (колаж РБК-Україна)

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на поточний тиждень від астролога Тетяни Борщ

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на перший тиждень липня 2019 склала астролог Тетяна Борщ. За її прогнозами, Стрільцям потрібно підготуватися до яскравого роману, а ось Терезам варто бути обережними з амурними справами і з головою зануритися в роботу. Астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку - в цьому гороскопі.

Овен

На початку тижня займеться масштабної організаційною роботою - доведеться щось доробляти, а щось і переробляти. Девіз тижня - тихіше їдеш - далі будеш. Для роботи, контактів та розваг гарна друга половина тижня, можна непогано провести час і зробити багато корисного як для себе, так і для інших.

Телець

У першій половині тижня може зібратися в дорогу і зірки настійно рекомендують йому переглянути всі деталі поїздки, інакше вона може скластися не так, як хотілося б. Водіям у вівторок слід бути уважнішими за кермом! Друга половина тижня, в цілому спокійна - вдасться відпочити і подумати на дозвіллі і про свої справи, а також справи своїх близьких і рідних. Можна зайнятися собою, відпочинком, справами сім'ї, дітей.

Близнюки

Близнюки займуться справами фінансовими. Ідея великих заробітків стає все актуальнішою. Саме до цього підштовхне вас повне сонячне затемнення 2 липня. І багато чого вийде! Однак і витрат очікується чимало. У другій половині тижня буде багато спілкування, поїздки або різні новини здалеку.

Рак

Раки повинні з увагою поставитися до відносин з партнерами, як особистими, так і діловими. Можливі конфлікти, перегляд старих зв'язків і навіть розставання. Все це обіцяє вам затемнення. Якщо все це відбувається з вами, то прийміть це як належне, пам'ятайте прислів'я "що пішло, те пішло". Але якщо у відносинах є хоч краплина любові і довіри, то можна з'ясувати все те, що не влаштовує вас один одного, і відверто обговорити все. Це дасть вам шанс вивести відносини на новий рівень. У другій половині тижня прийдуть гроші, але дуже може бути, що їх частина несподівано і піде. Неділю пройде в бігах, або в поїздці.

Лев

Вас затемнення попереджає - бережіть здоров'я! Ви зробили все, що могли, а решту можна відкласти до середини серпня. Кінець тижня дуже непоганий - можна проявити себе у всій красі в колі близьких і рідних.

Діва

Діві затемнення обіцяє багато зустрічей і багато витрат. Частина з них буде пов'язана з дітьми, а частина з будівництвом або з вирішенням питань, пов'язаних зі справами.

Терези

Займіться важливою і потрібною справою - саме до цього закликає вас сонячне затемнення 2 липня. Вдасться подолати низку перешкод і вирішити ряд завдань. Будьте уважніше до домашніх і, по можливості, не критикуйте їх - до цього закликає вас затемнення. Час з четверга піднесе приємні сюрпризи, а на вихідних вдасться відпочити.

Скорпіон

Скорпіони близькі до заповітної професійної мети, і майже напевно затемнення покличе вас у дорогу. Ті, які залишилися вдома, зустрінуть гостей здалеку. Важливі події професійного плану відбудуться у другій половині тижня. А вихідні пройдуть з друзями.

Стрілець

Стрільцям "світить" яскравий роман, події можуть розвиватися яскраво, нестримно, але трохи не так, як планувалося (якщо вони взагалі планувалися). Наприкінці тижня прийдуть непогані новини здалеку і відбудуться важливі зустрічі. Гроші також з'являться у другій половині тижня.

Козеріг

Козерогові затемнення обіцяє зміни в особистих стосунках. Все добре у відношенні нових романів, і не дуже для тих, чиї прихильності вже вичерпали себе. Початок тижня обіцяє багато зустрічей, його друга половина масу господарських турбот і заходів організаційного плану. В неділю можна розслабитися і відпочити.

Водолій

Йому доведеться піклуватися про власне здоров'я, так і про здоров'я когось із близьких людей. Друга половина тижня набагато цікавіша, ніж перша. Ви побачите, як багато людей цінують вас і люблять.

Риби

Для Риб затемнення, швидше, сприятливе. Реальний новий роман, зміцнення відносин з дітьми або рішення ними обзавестися. І на цьому тижні очікується багато приємних зустрічей та веселі тусовки. Багато хто непогано відпочине.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у липні.