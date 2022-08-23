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Знаки Зодиака, которым судьба приготовила радикальные изменения уже завтра

Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 23 по 28 августа 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым судьба приготовила важные жизненные перемены на этой неделе. Важно правильно ими воспользоваться.

Новым прогнозом на неделю со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.

Рак

Тем Ракам, которые ожидают продвижения по карьерной лестнице пора готовиться к новой должности. И не нужно слушать внутренние страхи и переживания.

Многие из Раков, которые ищут работу, успешно пройдут собеседования в крупные известные компании или начнут свое дело. При этом вам не следует собираться в дальние поездки.

Скорпион

Удача ждет Скорпионов на профессиональном поприще. Возможно повышение по должности.

У представителей этого знака Зодиака продолжаются темы партнерских/семейных конфликтов. Но взаимодействие с большим количеством людей по работе вас будут отвлекать от этих проблем.

Водолей

Домашнее хобби может принести финансовую прибыль. Финансовые вопросы с партнерами будут решаться на позитивной ноте. Но вот рисковать деньгами партнеров за их спиной очень рискованно.

Астролог советует Водолеям заняться документами для своей недвижимости или срочно что-то продать.

Ранее астролог также дала детальный прогноз на каждый день.

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Гороскоп